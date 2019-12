Fla bate o Instituto, acaba líder do grupo na Champions das Américas e conhece adversário das quartas

(Foto: Paula Reis/Flamengo)









Foi com sufoco no fim, mas o Flamengo confirmou o primeiro lugar no grupo C da Champions das Américas de basquete ao bater o Instituto, da Argentina, por 81 a 76, na Arena Carioca 1, no Rio. O Flamengo chegou a quatro vitórias em quatro jogos na competição e fez oito pontos. Os argentinos terminaram com seis, e o Valdívia (Chile) foi o lanterna com quatro.





Com a liderança do grupo garantida, o Flamengo conheceu seu adversário nas quartas de final da competição: o Fuerza Régia, do México, que terminou em segundo do Grupo D. A primeira partida entre os dois times será no dia 17 de janeiro do ano que vem, fora de casa.





Foi um jogo de momentos distintos. O Flamengo dominou o primeiro quarto, viu o Instituto encostar no segundo, mas recuperou vantagem que chegou a ser de 15 pontos no terceiro. Porém, na reta final, os argentinos reagiram e chegaram a diminuir a diferença para um ponto. No fim, o Fla soube segurar e se desdobrou para garantir o resultado positivo.





O cestinha do time brasileiro na partida foi Balbi, com 20 pontos. Porém, Nicolás Romano fez 23 para o Instituto e foi o maior pontuador do jogo.





No primeiro quarto, a partida começou bem equilibrada e empatada. Porém, o Flamengo foi para cima e converteu três bolas de três seguidas, colocando a vantagem em nove. No fim, o time carioca ainda ampliou um pouco, fechando em 21 a 10.





Na sequência, os argentinos do Instituto não se intimidaram com o início ruim e partiram para cima. A vantagem rubro-negra cresceu no início do quarto e chegou a 15 pontos, mas o time visitante reagiu na parte final e fez a desvantagem cair para apenas seis.





Na volta do intervalo, a partida seguiu com equilíbrio. O Instituto tentava responder ao início ruim, mas o Flamengo mostrava um bom ataque. Depois, o time argentino acabou indo muito mal ofensivamente e passou quase três minutos sem fazer uma cesta sequer. Isso não poderia dar em outra coisa: sem ter nada a ver com isso, o rubro-negro fez a diferença subir e fechou o quarto em 69 a 57.





O último quarto foi de completo apagão para o Flamengo e quase gerou problemas. Quando o time carioca viu, a vantagem de 15 pontos se foi, e os argentinos reagiram coletivamente para reduzir o déficit a apenas um ponto. O panorama fez o técnico do Fla, Gustavo De Conti, pedir tempo.





Na volta, Balbi e Deryk conseguiram dar um desafogo, mas o Instituto recolocou a diferença em três pontos com chute do perímetro de Cuello. O Instituto estava a uma posse do empate, mas acabou perdendo e o Flamengo segurou a vitória por 81 a 76.





