FPF fecha com Grupo Globo, Facebook e Mycujoo, e Copinha terá 100% dos jogos transmitidos pela 1ª vez na história

A Copa São Paulo Jr. 2020 terá a maior exibição da história. A Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, fechou acordo com o Grupo Globo, o Facebook e Mycujoo, além de TV Cultura e Rede Vida, para a exibição de todas as 255 partidas do torneio. Assim, 2020 será o primeiro ano em que a Copinha terá cobertura completa ao vivo.





A novidade para a próxima temporada é o acordo com o Facebook. Serão 24 jogos exclusivos da Copinha transmitidos pelo Watch, a partir das Páginas da Federação Paulista de Futebol - FPF e da Copinha2020 no Facebook. Entre as equipes que terão partidas exibidas na plataforma estão Santos, Atlético-MG, Internacional e Bahia.





A tabela das partidas e em qual plataforma serão exibidas está disponível no site da FPF ( www.futebolpaulista.com.br ). Os jogos serão distribuídos em todas as plataformas, sendo mais de 150 jogos no digital (Facebook e Mycujoo), e quase 100 na TV aberta e fechada.





O acordo com o Grupo Globo, que é o mais tradicional e histórico parceiro para a Copinha, foi renovado por três anos e se encerra em 2022. Com o Mycujoo, houve também uma renovação por uma temporada. A TV Cultura e a Rede Vida também exibirão algumas partidas, ampliando a exposição da competição.





Maior e mais tradicional competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Jr. 2020 será a 51ª da história. Serão 128 times de todos os Estados brasileiros em 32 sedes distribuídos pelo Estado de São Paulo. Em 2020, estarão em campo atletas nascidos entre 2000 e 2004. A grande decisão da Copinha acontece em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.