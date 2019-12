Gabigol foi o jogador mais comentado no Twitter no Brasil em 2019

O Twitter divulga nesta terça-feira (10) o #Aconteceu, um compilado dos assuntos que tiveram destaque na plataforma no Brasil em 2019. Quando o tema é esporte, o Flamengo (@Flamengo) foi o principal protagonista das conversas entre os brasileiros. A grande final da Libertadores (@LibertadoresBR), disputada pelo rubro-negro e River Plate (@RiverPlate), no Peru, foi o jogo de futebol mais comentado no Twitter globalmente este ano (até o dia 25 de novembro). Campeão do torneio sul-americano e do Campeonato Brasileiro, o @Flamengo também faz parte da lista dos 10 clubes mais mencionados no Twitter em todo o mundo ao longo do ano.





De acordo com o levantamento, também houve domínio flamenguista entre os atletas em atividade mais mencionados pelos brasileiros: o atacante Gabigol (@gabigol) lidera a lista, seguido por seu companheiro Giorgian De Arrascaeta (@giorgiandea). Neymar (@neymarjr), o também atacante do Flamengo Bruno Henrique (@brunohenrique ) e Diego Ribas (@ribasdiego10), camisa 10 do time carioca, completam o ranking. Considerando as conversas no Brasil de 1o de janeiro a 15 de novembro, o rubro-negro ficou à frente de @VascodaGama, @Corinthians, @SaoPauloFC e @Palmeiras.





Entre os campeonatos esportivos que mais geraram conversas entre os brasileiros em 2019, Copa Libertadores (@LibertadoresBR), Copa do Mundo Feminina (@FIFAWWC) e Copa América (@CopaAmerica) foram os que mais se destacaram no Twitter. Em Tweets sobre o torneio feminino, o Brasil foi o segundo país que mais Tweetou, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, campeão do torneio.





Confira abaixo os atletas, times e campeonatos esportivos mais comentados pelos brasileiros no Twitter em 2019.





Atletas





1. Gabigol (@gabigol)

2. Giorgian De Arrascaeta (@giorgiandea)

3. Neymar (@neymarjr)

4. Bruno Henrique (@brunohenrique)

5. Diego Ribas (@ribasdiego10)





Times





1. Flamengo

2. Vasco

3. Corinthians

4. São Paulo

5. Palmeiras

6. Fluminense

7. Cruzeiro

8. Santos

9. Internacional

10. Atlético-MG





Campeonatos esportivos





1) Copa Libertadores (@LibertadoresBR)

2) Copa do Mundo Feminina (@FIFAWWC)

3) Copa América (@CopaAmerica)