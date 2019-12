Grêmio teme falta de opções e prioriza contratação de volante para início de 2020

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O Grêmio busca reforços para quase todas as posições de olho na temporada que se avizinha. Mas a prioridade não é por meias, laterais ou atacantes. É a falta de volantes que preocupa o clube. Maicon deverá passar por cirurgia no início de 2020. Matheus Henrique foi convocado para o Pré-Olímpico com a Seleção, em janeiro. A provável ausência dos dois principais nomes no meio de campo faz o Tricolor buscar reposição à altura.





Os alvos já foram traçados. O polivalente Carlos Sánchez, do Santos, é o maior sonho. Livre no mercado, Lucas Silva surge como opção mais próxima da Arena. Allan, emprestado pelo Liverpool ao Fluminense, e Gregore, do Bahia, também interessam.





Veja abaixo os alvos do Grêmio no mercado:

Sánchez

O Grêmio monitora a situação de Carlos Sánchez, que possui uma pendência financeira com o Santos. O interesse é tratado com cuidado devido à boa relação com o clube paulista.





Recentemente, ambos fecharam a troca envolvendo os laterais Victor Ferraz e Madson. Por isso, a diretoria gremista evita se pronunciar sobre o interesse.





Sánchez foi titular na maior parte do ano e um dos melhores jogadores do Peixe em 2019. Polivalente, pode ocupar praticamente todas as funções do meio-campo. No Santos, era mais utilizado como um armador pelo lado direito.

Lucas Silva

Ainda no decorrer de dezembro, o Tricolor abriu negociações com o volante, livre no mercado após deixar o Cruzeiro e rescindir com o Real Madrid. O jogador deu retorno positivo e as conversas prosseguem. Mas também trata com outras equipes para definir o futuro.

Gregore

O clube gaúcho fez uma sondagem ao estafe de Gregore e buscou informações sobre as condições de negócio pelo jogador. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, ainda não há tratativas em andamento. Os representantes do volante esperam um contato formal do Grêmio para iniciar as negociações com o Bahia.

Allan

O volante de 22 anos disputou o Brasileirão emprestado ao Fluminense pelo Liverpool. Aprovou entre os clubes brasileiros, que o colocaram na mira. O time carioca já fez uma proposta para manter o volante. No entanto, enfrenta a concorrência do Grêmio, São Paulo e Atlético-MG.

As preocupações

Maicon será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo assim que retornar de férias, no início de janeiro. O clube gaúcho chegou a cogitar a possibilidade de realizar a cirurgia durante o período de descanso do volante. Mas a hipótese foi descartada.





O jogador sofreu com problemas físicos durante toda a temporada, o que lhe impedia de engatar uma sequência de partidas. No total, porém, disputou 41 jogos, com quatro gols marcados.





Já Matheus Henrique foi convocado para disputar o Pré-Olímpico com a seleção brasileira na Colômbia. A preparação começa em 3 de janeiro, na Granja Comary. A estreia contra o Peru ocorre no dia 19.





Como não se trata de uma competição organizada pela Fifa, as equipes podem optar por não liberar seus jogadores. No entanto, o Grêmio não deve frear a atuação de Matheus Henrique em ano de Olimpíada.





Até o momento, o clube gaúcho oficializou apenas a contratação do lateral-direito Victor Ferraz, em uma troca que envolveu a ida de Madson para o Santos. O cenário atual praticamente inviabiliza um novo anúncio até o final de 2019.





