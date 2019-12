Grupo de conselheiros do Botafogo-SP entra com ação para interromper contrato da S/A

(Foto: Luís Augusto / Agência Botafogo)









Um grupo de conselheiros do Botafogo-SP liderados por Alfredo Cristovão, ex-mandatário do Conselho Deliberativo, e os ex-presidentes Rogério Barizza e Miguel Mauad Neto, contrataram um advogado em São Paulo e entraram com ação para interromper a parceria entre o clube e a Trexx Sports, empresa de Adalberto Baptista.





A ação alega irregularidades como o não cumprimento de etapas previstas no estatuto do clube para transformar o Botafogo em S/A. Além disso, o grupo pede uma indenização de R$ 5 milhões a Baptista.





Assinam a ação Rogério Barizza, João Luiz Roque, William Steagali, Carlos Abduch, Vanildo Custódio de Souza, Alessander Andrade de Martin, Rafael Camilotti Ennes, Miguel Mauad Neto, Eduardo Esteves, Carlos Eduardo Barufaldi Júnior e Alfredo Cristovão.





O atual presidente do Conselho Deliberativo, José Hermenegildo, negou participação do órgão na ação e disse trabalhar para um entendimento entre as partes.





– O Conselho não participa disso. O Conselho participa de tentar harmonia entre as partes. Mas é uma ação que não quer destruir tudo. Está aberta a diálogo e acordos, desde que o Botafogo seja beneficiado. Está na hora de a outra parte, que não representa o Botafogo Futebol Clube, pensar um pouco na história do Botafogo, no torcedor, que se sacrifica, paga ingresso. Temos que preservar a entidade – afirmou Hermenegildo.





Em nota oficial divulgada no sábado, Adalberto Baptista não mencionou a ação do grupo de conselheiros, mas em trecho, informou estar disposto a se reunir com conselheiros para “esclarecer toda e qualquer questão sobre a parceria”.





Globo Esporte