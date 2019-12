Gustavo Henrique confirma saída do Santos: "Não estarei aqui no ano que vem"

(Foto: Ricardo Moreira/BP Filmes)









O zagueiro Gustavo Henrique não continuará no Santos em 2020. Mesmo com a proposta do Peixe por uma renovação em suas mãos, o defensor afirmou que pretende buscar "novos ares" na próxima temporada.





Em entrevista à Rádio Guarujá AM na saída de campo após a goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, Gustavo Henrique agradeceu o carinho dos torcedores e, emocionado, confirmou que não atuará mais pelo Peixe.





– Fico feliz (com o carinho dos torcedores). São pessoas que me acompanham há bastante tempo. Estou aí, não sei meu destino ainda. Estou há 13 anos aqui e está na hora de conhecer outros lugares. Sou muito grato a todo mundo. Não é questão financeira, é questão de buscar novos ares para mim e para minha família. Realmente não estarei aqui no ano que vem – disse o zagueiro.





Gustavo Henrique tem contrato com o Santos até o fim de janeiro de 2020. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Peixe de graça.





Flamengo, Palmeiras e São Paulo surgem como candidatos a contratá-lo. O jogador, porém, está valorizado pela boa temporada que fez pelo Santos e pode se transferir para o exterior.





Em sua coletiva pós-jogo, o técnico Jorge Sampaoli, que também tem futuro indefinido, lamentou a saída de Gustavo Henrique e fez elogios à evolução do atleta na temporada.





– Disse sempre que ele (Gustavo Henrique) é um jogador necessário e cresceu muito durante o projeto. Hoje teve um bom jogo, mas lamentavelmente perdemos este jogador para o próximo ano. Demos chances para ele se apresentar a outro projeto esportivo. Não conversei com ele sobre o caminho dele. Vai ser difícil competir com ele.





O Santos terminou o Campeonato Brasileiro na vice-liderança, com 74 pontos, em sua melhor campanha desde que a competição passou a ter 20 times na disputa por pontos corridos.





