Ibope Repucom divulga o Mapa do Patrocínio de uniformes de futebol no Brasil em 2019

O IBOPE Repucom divulga a edição 2019 do estudo que tem como objetivo mapear os patrocinadores de uniforme dos clubes presentes na série A neste ano, organizando-os por propriedade (local de aplicação da marca) e respectivo segmento de mercado, possibilitando uma visão ampla e detalhada sobre o mercado de patrocínio nas camisas da elite do futebol nacional.





Ao longo de 2019, os 20 clubes da Série A estamparam 144 patrocinadores diferentes em seus uniformes, um crescimento de 30%em relação ao ano anterior (111 marcas) e uma média de mais de sete marcas por clube ante cinco do ano anterior. Outro fato favorável é que quatro em cada dez marcas que patrocinaram algum clube no ano anterior, seja em patrocínios regulares, pontuais ou fornecedores de material esportivo, permaneceram como patrocinadoras em 2019, índice relevante visto o acréscimo de novas de marcas.





O setor financeiro, que foi o quinto em volume de marcas em 2017, passando para segundo em volume de marcas em 2018, tornou-se em 2019 o setor com maior volume de marcas investindo em patrocínio em camisas na Série A. Seja com bancos tradicionais e digitais, financeiras, consórcios, capitalização, seguros ou meios de pagamento, o setor financeiro atingiu o volume de 23 marcas diferentes investindo na elite do futebol nacional no ano. Os bancos digitais, inclusive, foi a categoria que mais aproveitou a saída da Caixa, como exemplo temos o BS2 no Flamengo, Banco BMG no Atlético Mineiro e Digi+ no Athletico Paranaense e Cruzeiro.





José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom comenta: “Enquanto 2019 apresentou ao mercado de patrocínio possibilidades com novos modelos, segmentos e formas de ativação, acreditamos que 2020 se caracterizará pela consolidação da combinação “visibilidade -- engajamento” como moeda de avaliação de retorno de patrocínio. Com este cenário favorável, esperamos que 2020 consolide as alterações vistas neste ano e haja grandes e novas oportunidades para clubes e patrocinadores do nosso futebol”.





Tendências - O material ainda contempla uma análise sobre o segmento de apostas esportivas que, mesmo iniciando este ano, já marcaram presença estampando suas marcas em 13 times da Série A, e já são o sexto setor em volume de marcas mais fortes do patrocínio em camisa da Série A. No material também abordamos o movimento das marcas próprias de material esportivo, modelo adotado por 20% dos clubes do Brasileirão.





Descubra esta e outras informações em detalhes fazendo o download gratuito do material completo em: