Ibrahimovic deve retornar ao Milan para uma passagem de seis meses, diz imprensa italiana

(Foto: Getty Images)

De acordo com a publicação do jornal “La Gazzetta dello Sport”, o atacante Zlatan Ibrahimovic deve retornar ao Milan nesta temporada. Os jornalistas Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano que o jogador aceitou um contrato de seis meses com o clube, até o fim da temporada.





Por enquanto, a negociação é feita com cautela para fechar os últimos detalhes. O anúncio deve ser feito na próxima semana e o contrato pode ser estendido por mais um ano caso as metas de desempenho forem alcançadas.





O famoso atacante está com 38 anos e não joga desde outubro, quando encerrou sua participação na Major League Soccer. Ele fez 53 gols em 58 jogos em sua passagem pelo Los Angeles Galaxy.





Pelo Milan, Ibra esteve em duas temporadas, de 2010 a 2012, e marcou 56 gols em 85 jogos, sem tornando uma referência no futebol local e tendo conquistado um Campeonato Italiano e uma Supercopa.