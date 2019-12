Impressões: O que esperar das oitavas de final da Liga dos Campeões

Indiretamente ou não, sempre levamos em consideração nossa opinião para analisar um jogo decisivo de futebol ou mesmo um campeonato bastante competitivo. Aliado a isso, buscamos opiniões de especialistas, jornalistas esportivos e críticos da área.





Com isso, o Blog do Esporte estreia nesta sexta-feira (20) o quadro “Impressões”, sobre os principais confrontos do futebol a partir de 2020. Vamos analisar as principais decisões da Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.





Neste primeiro post, falaremos sobre os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Confira nossas Impressões:





Borussia Dortmund x PSG





O PSG tem uma ligeira vantagem no confronto. Tem um time mais organizado, que trabalha melhor o ano, enquanto o Borussia está instável, tanto na Champions quanto no Campeonato Alemão. Para os brasileiros, a missão será manter o olho em Neymar, para saber em que nível o jogador está para essa competição e, posteriormente, para a seleção brasileira.





Real Madrid x Manchester City





Um dos confrontos mais incógnitos para esta fase. Real e City estão em um nível mediano na temporada, mas o time espanhol leva mais vantagem pelo entrosamento. O técnico Guardiola corre o risco de sair do clube inglês, o que poderia ser ruim para a temporada do clube e para a campanha na Champions.





Atalanta x Valência





O confronto sem tanta tradição, mas com a vantagem para o Valência. O Atalanta sofreu para se classificar, mas mantém boa campanha no Campeonato Italiano. Uma partida a ser observada.





Atlético de Madrid x Liverpool





Neste confronto, tudo depende do ânimo dos dois times. O Liverpool chegará depois de uma sequência de jogos e da disputa do Mundial, enquanto o Atlético vem mais “relaxado”. A temporada é melhor para o time inglês, mas nunca sabemos como um time de Madrid vem para esta fase de mata-mata.





Chelsea x Bayern de Munique





O ano é instável para os dois, mas o Bayern vem mais decisivo. Chelsea precisará de algo a mais com seu elenco para passar deste confronto e até mesmo seguir firme no Campeonato Inglês. Vantagem aos bávaros.





Lyon x Juventus





Vantagem enorme a Velha Senhora, ainda mais pela temporada do Lyon e por sua classificação suada. No entanto, o time francês costuma surpreender, mas a Juve tem a estrela de Cristiano Ronaldo.





Tottenham x RB Leipzig





O time inglês tem mais tradição na competição, mas pela temporada apresentada, o RB tem uma ligeira vantagem. Outro confronto para ficarmos de olho.





Napoli x Barcelona





Total vantagem do Barça, mas o Napoli pode surpreender, mesmo em uma temporada mediana. Barça está levemente instável, mas tem o poder de fogo do seu ataque.





Todos os confrontos irão depender do momento da equipe na data, já que os jogos irão acontecer só em fevereiro e março de 2020, mas já temos um parâmetro neste primeiro momento. E você, o que acha dessa disputa? Quem deve avançar a próxima fase?