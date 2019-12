Inter demonstra interesse em meio-campista do River Plate. E não é por Nacho Fernández

O Inter mostrou interesse em um meio-campista do River Plate, e não é por Nacho Fernández. O clube buscou informações e está de olho em Luciano Vega Albornoz, das categorias de base do time argentino. O Colorado observou o volante de 20 anos durante a disputa da Copa RS Sub-20, realizada em dezembro no Rio Grande do Sul.





Conforme apurou o GloboEsporte.com, o Inter fez uma sondagem a respeito do jovem e conversou com o empresário Miguel Angel Gomez. Ainda que as conversas não tenham avançado, o representante do jogador se mostrou aberto a uma eventual negociação, seja por compra, seja por empréstimo.





Lucho, como é apelidado o volante, tem propostas de clubes das primeiras divisões da Espanha e do Uruguai, e também da segunda divisão de Portugal. No entanto, o River Plate irá analisar o caso do volante e de outros jovens que foram bem na Copa RS para uma possível subida ao profissional. A reapresentação dos argentinos está marcada para o dia 3 de janeiro.





O River Plate tem 100% dos direitos do garoto, que tem contrato com o clube até o final de 2021. Os Millionarios compraram Vega no início de 2016, vindo do Deportivo Atayala, de Córdoba.





Caso a negociação avance, Lucho Vega chegaria ao Inter de forma semelhante a Sarrafiore, após se destacar na Copa RS jogando pelo Huracán, da Argentina. O meia de 23 anos está agora no profissional, mas passou por um período de transição no Inter B. O mesmo pode ocorrer com o volante.





Globo Esporte