Joel Embiid anula Giannis, domina ataque e comanda vitória do Philadelphia sobre o Milwaukee

(Foto: Jesse D. Garrabrant / Getty Images)









O camaronês Joel Embiid foi o grande nome da partida entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, realizada na tarde de natal, nesta quarta-feira, na Philadelphia. Com 23 pontos apenas no primeiro tempo, e 31 no total, ele comandou seu time no triunfo por 121 a 109 sobre a equipe de Giannis Antetokoumpo, que esteve apagado no ataque. Em um dos lances, Embiid conseguiu um toco espetacular em cima do próprio Antetokoumpo.





Com o resultado, os 76ers chegaram a 23 vitórias em 33 partidas na temporada, se mantendo em quarto lugar da Conferência Leste. Já os Bucks, conheceram apenas a quinta derrota na temporada, em 32 partidas, e seguem como líderes da classificação.





As bolas de três foram essenciais na vitória dos 76ers, foram 21 acertadas, 11 somente no primeiro período, quando o triunfo foi construído. É o recorde da história da equipe, que era 19.





Já Giannis Antetokoumpo, principal nome dos Bucks, foi neutralizado por Embiid, mas ainda assim terminou com 18 pontos e 14 rebotes. Apenas oito arremessos convertidos em 27 tentados. O público também fez sua parte e, sempre que o grego estava com a mão na bola, recebia sonoras vaias.





Já é tradição na NBA a rodada de Natal ter uma série de jogos "grandes". A quarta-feira teve, mais cedo, a vitória do Boston Celtics contra o Toronto Raptors. Ainda nesta noite, teremos Golden State Warriors contra Houston Rockets, Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers e, por fim, New Orleans Pelicans e Denver Nuggets.





O jogo começou com as duas equipes aproveitando muito bem seus arremessos, e o primeiro quarto terminou 38 a 30 para os donos da casa. Giannis até conseguia fazer algumas cestas, mas estava muito bem marcado pelo time da casa. No segundo período, o que se viu foi um bombardeio de bolas de três para o Philadelphia, que fechou com 68 a 49 no placar.





Nos primeiros 24 minutos foram 11 bolas de três, com destaque para Joel Imbiid, que terminou o primeiro tempo com 23 pontos. Josh Richardson já tinha 16 pontos, 12 deles em bolas de três, enquanto Giannis anotou 10 pontos para os Bucks, mas se mantinha importante nos rebotes, com oito.





No início do terceiro quarto, os Bucks ensaiaram uma recuperação, chegaram a trazer o placar para 15 pontos, mas a tarde era mesmo dos 76ers. Um show de bolas de três levou a equipe da casa chegar aos cem pontos antes mesmo do fim do terceiro período. No quarto período, muitos erros dos dois lados, algumas cestas de três, mas a vantagem seguiu tranquila para os donos da casa.





Globo Esporte