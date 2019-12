Jorge Jesus explica substituições no Flamengo na final: "Jogadores com fadiga"

(Foto: Matthew Ashton/Getty Images)









Ainda no gramado do Estádio Khalifa depois da derrota do Flamengo para o Liverpool por 1 a 0, neste sábado, o técnico Jorge Jesus explicou as substituições que fez durante a final do Mundial de Clubes. Após jogar melhor do que o time inglês em boa parte do jogo, o Rubro-Negro caiu de produção depois das saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro - entraram Vitinho e Diego.





- Fomos mexendo porque havia jogadores com alguma fadiga do jogo. Era importante ter mais velocidade. Tiramos dois jogadores importantes com a bola, mas Everton Ribeiro e Arrascaeta não conseguiam mais chegar com a bola.





O técnico afirmou ainda que as três "grandes referências" do time não estiveram em seu nível mais alto neste sábado e que, se estivesse, o Flamengo seria ainda mais perigoso:





- O Flamengo fez um jogo extraordinário. E não precisou de ter suas grandes referências a um nível alto. Porque o Flamengo tem três grandes referências que hoje não estiveram no nível deles. Porque se estivessem hoje o Flamengo ainda seria uma equipe muito mais forte.





O treinador português lembrou que o Flamengo teve ótima chance de empatar o jogo, que Lincoln chutou para fora aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação.





- Fizemos tudo, tentamos tudo, tivemos a bola no final com Lincoln.





Jorge Jesus explica substituições e elogia Flamengo: "Tenho um grande orgulho"





O treinador elogiou o desempenho da equipe durante a final e ressaltou o poderio do Liverpool, atual campeão europeu e líder com folga do Campeonato Inglês.





- Mais uma vez um grande jogo. Jogou só contra o melhor do mundo. Foram duas grandes equipes, quem fizesse um gol seria o vencedor por como estava o jogo. Sofremos gol nos contragolpes, estávamos prevenidos para isso, mas a qualidade individual foi determinante, assim como acontece para a gente.





Com contrato com o Flamengo até maio de 2020, Jorge Jesus ainda não confirmou sua permanência no clube. Após a decisão do Mundial, o técnico destacou a valentia do seu elenco.





- Tenho um grande orgulho de ser treinador desses jogadores e de ter montado uma equipe com muita qualidade, hoje foi demonstrado. O jogo mostrou duas equipes do mais alto nível do mundo.





Confira a íntegra da coletiva de Jorge Jesus





O jogo





Foi um jogo, uma final de campeonato Mundial, que traduziu de fato duas grandes equipes. A equipe do Liverpool, campeã da Champions, líder do Campeonato Inglês, com o Flamengo no mesmo patamar. Duas equipes que nos 90 minutos tiveram várias oportunidades para ganhar, para fazer gol. Na estatística do jogo, o Flamengo esteve melhor em quase tudo, só não teve melhor nas 13 faltas que cometeu contra 16 do Liverpool. Mas teve mais posse de bola, mais arremates, mais escanteios, é um dado que dá alguma qualidade do jogo.





O adversário





A equipe do Flamengo jogou contra a equipe que todos consideram a mais forte da Europa. Jogamos, como se diz em Portugal, olhos nos olhos, taco a taco, sem problema nenhum. Durante os 95 minutos, às vezes o Liverpool por cima, às vezes o Flamengo por cima, isso faz parte do jogo quando duas grandes equipes se enfrentam. O Flamengo mostrou hoje que é uma grande equipe. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e desta equipe.





Proposta de jogo





A proposta do jogo é a que todos vimos hoje aqui na final. Vimos uma equipe com uma ideia que foi sempre o que teve durante esta época comigo, sempre olhando para o gol, com uma ideia ofensiva de risco, jogando contra um adversário que tem muita qualidade e uma das principais é justamente o contragolpe. Fomos surpreendidos naquele lance. Na nossa segunda bola ofensiva deixamos a oportunidade do Liverpool sair. Mas isso é o jogo.





Se todas as equipes conseguissem fazer um equilíbrio tático, isso é impossível, não existe no futebol. O que existe no futebol é a proposta que fizemos ofensiva e defensivamente, uma equipe impressionante logo na primeira parte de criação, outra parte do jogo já fizemos diferente. Tivemos várias propostas táticas durante o jogo. Foram duas grandes equipes que jogaram e o Liverpool acabou por conseguir fazer um gol numa situação com muito mérito. Não há muito para dizer que o Liverpool ganhou porque o Flamengo errou aqui ou lá. Não, zero.

Postura do time





A última linha do Flamengo, aqueles quatro jogadores, esteve muito forte, muito bem. Analisando também um pouco o adversário, está no campeonato com 10 pontos à frente do segundo colocado, não perde há não sei quantos meses, e hoje esteve tão perto de ganhar, como também esteve perto de perder, porque jogou com uma grande equipe que se chama Flamengo.





Segundo melhor treinador do mundo?





Acho que queria me sentir como o primeiro. Mas na vida desportiva, tua vida é feita por títulos, por vitórias, não há rotas morais, isso não conta nem para o presente, nem para o futuro. Agora, também digo que senti um grande orgulho de ser treinador deles nesta final porque perdemos, mas não perdemos em nada para a equipe do Liverpool, a não ser o resultado. Fomos tão bons quanto eles, fomos uma equipe em termos de sistema tático muito mais atrevida, portanto isso também dá para tiramos algum orgulho do desempenho da equipe do Flamengo.





Significado da derrota





O treinador é qualificado se ganha ou se perde. Hoje o Flamengo poderia ter feito uma época inesquecível, mas não deixou de fazer uma época brilhante. Ganhou as competições mais difíceis para ganhar, tinha um campeonato do mundo para ganhar, contra a melhor equipe da Europa. Não ganhou, mas jogou para ganhar, jogou tão bem quanto o Liverpool.

Teste para os brasileiros





A ideia foi perfeita ao longo desses meses quando os jogadores partilharam essa ideia com muita qualidade, não só ofensivamente, mas também defensivamente. Esse foi um teste ao futebol brasileiro, a uma equipe que não está na Europa. Um teste onde foi demonstrado que com uma boa organização tática e jogadores de qualidade, consegue fazer um grande time.





E mais: hoje o Flamengo fez um jogo extraordinário. E não precisou de ter suas grandes referências a um nível alto. Porque o Flamengo tem três grandes referências que hoje não estiveram no nível deles. Porque se estivessem hoje o Flamengo ainda seria uma equipe muito mais forte. É minha satisfação demonstrar que no Brasil, as melhores equipes do Brasil podem brigar e se colocar no nível das melhores equipes da Europa. Isso foi demonstrado aqui pelo Flamengo.





Diferença entre os elencos





Aqui não houve desnível, diferença entre as equipes do Liverpool e do Flamengo. Se as três referências do Flamengo estivessem no nível deles, o Flamengo hoje, não diria que seria vencedor, mas ainda seria muito mais forte. Eu digo, por causa dessa diferença em Portugal, uma equipe nunca vai ganhar a Champions. Mas isso não aconteceu isso hoje contra o Liverpool. No futebol brasileiro, isso pode se fazer, pela qualidade que o jogador brasileiro tem. Dá para perceber e dizer que este Flamengo está no caminho certo para ser cada vez melhor.





Fadiga em fim de temporada





Vocês viram o jogo, 90 minutos mais a prorrogação, e viram uma equipe do Flamengo que tem 77 jogos nas pernas, contra uma equipe que tem 27 jogos nas pernas. Não houve muita diferença, só em um ou outro jogador, até neste pormenor quero destacar a qualidade da nossa forma física e dos jogadores do Flamengo. Tiveram uma intensidade e velocidade, uma disciplina tática enorme para fazer o jogo que fizeram contra o grande campeão da Europa, hoje o grande campeão do mundo porque ganhou. O Flamengo tem todas as condições para manter uma hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. Mas isso não depende de mim, depende agora da diretoria.





Festejar mesmo com a derrota





Quando consegue chegar a uma final de Mundial, de uma Champions, de uma Copa do Mundo, quando é o topo, quando chega ao topo... Quando ganha, tem de festejar. Mas quando não ganha, também tem de saber festejar. Porque só os grandes, os melhores é que chegam a esse patamar. Ter perdido não é frustrante, é sentir que poderia ganhar e não ganhou, mas numa competição onde estão os melhores.





Globo Esporte