Justiça bloqueia premiação do Vasco no Campeonato Brasileiro por dívida fiscal

Uma decisão judicial bloqueou o dinheiro de premiação do Campeonato Brasileiro a que o Vasco tem direito. Devido a uma dívida fiscal com a União, o clube não poderá receber no momento os R$ 14,6 milhões que ganharia por ter ficado em 12º lugar no torneio.





A decisão foi assinada pela juíza Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e publicada na última segunda-feira. O valor da causa chega a R$ 22 milhões. A informação foi divulgada pelo jornal "Lance!" e confirmada pelo GloboEsporte.com.





- Ante ao requerido e alegado pelo Credor, inexistindo garantia e observando-se, ainda, a preferência legal, determino a constrição de valores que o Club de Regatas Vasco da Gama tenha a receber a título de premiação ou qualquer outra natureza, intimando-se, para tanto, por mandado, as empresas indicadas para que providenciem o depósito em conta a disposição do juízo - escreveu a juíza na decisão.





O Vasco contava com esse dinheiro para quitar as dívidas salariais com os jogadores neste último mês. Atualmente, o clube tem em aberto o mês de outubro - novembro, por acordo com os jogadores, só vence em 20 de dezembro.





Com os funcionários, a dívida é de setembro e outubro. Alguns deles ainda têm para receber parcelas para quitar atrasos referentes a 2017: dezembro, férias e 13º.





