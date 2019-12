Juventus anuncia Mandzukic em time do Catar e se aproxima de jovem sueco por R$ 198 milhões

(Foto: Andrea Staccioli/Getty Images)









O fim de ano na Juventus é de chegadas e partidas. E de renovação. O time italiano publicou um texto de agradecimento ao atacante Mario Mandzukic, de 33 anos, que já se apresentou no novo clube: o Al Duhail, do Catar. Por outro lado, a Velha Senhora está próxima de fechar com o meia Dejan Kulusevski, destaque do Parma na temporada e que pertence à Atalanta.





A saída do veterano croata era esperada. O próprio jogador se despediu ao publicar um post nas redes sociais. Ele desembarcou no Catar no último domingo e já posou com a camisa da nova equipe, que conta com o zagueiro marroquino Benatia, outro ex-jogador da Juventus.





Mandzukic estava na Juventus desde a temporada 2015/16. Marcou 44 gols em 162 jogos e conquistou nove títulos. Ele não havia sido inscrito na atual edição da Liga dos Campeões e sequer entrou em campo desde a chegada do técnico Maurizio Sarri.





A saída do croata é mais um passo no processo de renovação da Juve, que deve contar com o jovem meia sueco Dejan Kulusevski na próxima temporada. De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport”, a Velha Senhora deve pagar 44 milhões de euros (R$ 198 milhões, na cotação atual) à Atalanta para ficar com o jogador.





Kulusevski está emprestado ao Parma, sétimo colocado no Italiano. Ele também era pretendido pela Inter de Milão. O jovem sueco marcou quatro gols em 19 jogos na atual temporada. Para concluir o acordo, a Juve deve deixar o atleta emprestado ao Parta até junho e só contará com ele a partir de 2020/21.





Globo Esporte