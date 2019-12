Lampard supera Arteta e leva Chelsea à vitória de virada sobre o Arsenal

No duelo de ídolos à beira do gramado, melhor para Lampard. Maior artilheiro da história do Chelsea, o agora técnico percebeu bem o problema do seu time logo no início, fez uma substituição aos 33 minutos, trocando o esquema de três zagueiros, e foi determinante para a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Arsenal, no estádio do rival.





Gosto amargo para Arteta, em sua segunda partida no comando dos Gunners, a primeira diante da torcida londrina. Aubameyang abriu o placar aos 12 de partida, Jorginho empatou aos 37 da etapa final, e Abraham garantiu os três pontos aos 41.





A vitória deixou o Chelsea firme no G4 do Campeonato Inglês. Com 35 pontos, está longe da disputa pelo título, mas segue na zona de classificação para a Liga dos Campeões depois de 20 rodadas. O Arsenal ocupa a 12ª colocação, somando 24 na classificação, depois do quarto tropeço seguido na Premier League. Tem apenas duas vitórias nas últimas 15 partidas da temporada. Arteta precisa trabalhar muito em 2020...

O JOGO

O Chelsea entrou em campo com três zagueiros, mas foi vazado logo cedo. Aos 12 minutos, Aubameyang aproveitou bobeada de Emerson Palmieri na marcação e abriu o placar de cabeça. O lateral brasileiro naturalizado italiano foi o sacrificado por Lampard para recompor seu time, aos 33. Entrou o volante Jorginho, os Blues se rearrumaram e passaram a ameaçar mais o Arsenal.





Do banco, aos poucos, Arteta se viu numa enrascada. Sem muito domínio ainda do time em sua segunda partida no comando, pouco conseguiu fazer diante do crescimento do Chelsea. As entradas de Lamptey e Hudson-Oddi na etapa final melhoraram mais os visitantes. Até que Leno falhou numa saída pelo alto em cobrança de falta lateral, e Jorginho completou para o gol vazio, aos 37.





O Arsenal ensaiou uma reação, mas foram os Blues que selaram o placar. Num contra-ataque rápido bem tramado por Willian, foi de Abraham a finalização que fez justiça a quem mais ousou e não desistiu.





