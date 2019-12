LeBron chega aos 35 anos e faz sua assistência de número 9 mil na carreira

(Foto: Getty Images)









O aniversário de 35 anos de LeBron James é nesta segunda (30/12), mas o presente para os fãs veio na noite deste domingo, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 108 a 95, quando o ala se tornou o nono jogador da história da NBA a alcançar a marca de 9 mil assistências na carreira. Mais que isso, ele agora é o único a ostentar mais de 30 mil pontos, 9 mil rebotes e 9 mil assistências ao mesmo tempo. Números que dão a dimensão do talento monstruoso de LeBron, que a cada jogo se afirma como o maior da sua geração. Veja abaixo a assistência de número 9 mil, um lindo e longo passe para a cesta de Anthony Davis.





Não foi a única assistência de King James na noite em que os Lakers desbancaram o Mavericks da jovem sensação Luka Doncic: LeBron fez 13, chegando a um total de 9.009, e agora está a apenas 52 do oitavo colocado, Isiah Thomas, que encerrou a carreira com 9.061. O primeiro lugar é do inalcançável John Stockton, com a impressionante marca de 15.806 assistências em 19 temporadas pelo Utah Jazz, entre 1984 e 2003. Abaixo, veja mais algumas das jogadas de LeBron, que também fez 13 pontos, assinalando um duplo-duplo, na partida.





Na plateia, um dos maiores da história dos Lakers, Kobe Bryant, assistiu a tudo ao lado de sua filha adolescente, Gigi, que tem sido vista como uma promessa para o basquete feminino. Os Lakers ocupam o primeiro lugar na Conferência Oeste, com 26 vitórias e sete derrotas, enquanto os Mavericks estão em quinto, com 21 vitórias e 11 derrotas.





Top 5 da noite





Em meio a quatro enterradas espetaculares, uma jogada se destaca no top 5 da noite de domingo na NBA: um cestaço de três pontos quase do meio da quadra do armador Devonte' Graham, do Charlotte Hornets. A equipe perdeu para o Memphis Grizzlies por 117 a 104, mas mesmo na derrota Graham teve sua chance de brilhar, como mostra a jogada número quatro do vídeo abaixo. No campeonato, os dois times estão tendo uma trajetória semelhante e ocupam a mesma posição na tabela, a décima colocação, em suas respectivas conferências. Os Hornets no Leste, com 13 vitórias e 22 derrotas, e os Grizzlies no Oeste, com 13 vitórias e 21 derrotas.





Globo Esporte