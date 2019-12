Liga Europa: Manchester United enfrentará o Brugge, e Arsenal pegará o Olympiacos

A Uefa definiu em sorteio nesta segunda-feira os confrontos da fase de 16 avos de final da Liga Europa, segundo torneio de clubes mais importante da Europa. As bolinhas apontaram que o Manchester United enfrentará o Brugge, da Bélgica, enquanto o Arsenal terá como rival o Olympiacos, da Grécia, em confrontos que serão realizados nos dias 20 e 27 de fevereiro.





Com o fim da fase de grupos e início do mata-mata, entram em cena na Liga Europa as equipes vindas da Liga dos Campeões - aquelas que ficaram na terceira colocação de seus grupos. É o caso da Inter de Milão, que enfrentará o Ludogorets, e a Roma, que terá como rival o Gent, da Bélgica.





Um dos confrontos mais chamativos é o duelo entre dois times de peso em seus países: os alemães do Bayer Leverkusen enfrentarão os portugueses do Porto. O Ajax - que quase chegou à última final de Champions - terá como rival o Getafe, e o Benfica enfrentará o Shakhtar Donetsk.





Confira os confrontos de 16 avos de final da Liga Europa 2019/20:





Wolverhampton x Espanyol

Sporting x Istambul Basaksehir

Getafe x Ajax

Bayer Leverkusen x Porto

Copenhague x Celtic

Apoel (Chipre) x Basel (Suíça)

Cluj (Romênia) x Sevilla

Olympiacos x Arsenal

AZ Alkmaar (Holanda) x Lask (Áustria)

Brugge (Bélgica) x Manchester United

Ludogorets (Bulgária) x Inter de Milão

Eintracht Frankfurt x RB Salzburg

Shakhtar Donetsk x Benfica

Wolfsburg x Malmo (Suécia)

Roma x Gent (Bélgica)

Rangers x Braga





