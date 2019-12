Liverpool e Flamengo definem elenco para a disputa do Mundial de Clubes

As equipes do Flamengo e Liverpool divulgaram a lista de jogadores que estarão no Mundial de Clubes da Fifa, no mês de dezembro, no Catar.





O time brasileiro vem com força total, com os principais nomes da conquista da Libertadores em cima do River Plate e do título do Campeonato Brasileiro. Por exigência, o Flamengo apresentou três nomes de goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista.





Jorge Jesus optou por quatro laterais e quatro zagueiros, sete meio-campistas e cinco atacantes. Nenhum jogador está afastado por problemas médicos. No entanto, existe uma lista complementar com nomes que podem substitui-los em caso de lesão ou doença comprovada até 24 horas antes da estreia.





Confira a lista:





Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista





Laterais: Rafinha, Rodinei, Filipe Luís e Renê





Zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rhodolfo e Thuler





Volantes: Willian Arão, Gerson e Piris da Motta





Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Reinier





Atacantes: Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrío:





Lista provisória em caso de lesão ou doença: Hugo Souza, João Lucas, Dantas, Rafael Santos, Hugo Moura, Vinícius Souza, Pepê, Lucas Silva e Vitor Gabriel.





Pelo lado do clube inglês, o técnico Jürgen Klopp tem pelo menos dois desfalques: o volante Fabinho e o zagueiro Matip, por conta de lesão.





A estreia do Liverpool no Mundial está marcada para o dia 18 de dezembro, entretanto, os Reds tem a disputa da semifinal da Copa da Liga Inglesa 24 horas antes da estreia em Doha. O clube confirmou que o treinador iria direto para o Catar, e o técnico Neil Critchley, da equipe sub-23, comandaria o clube na Copa.





A lista divulgada conta com nomes de jovens jogadores que defenderam o Liverpool em poucas ocasiões, como é o caso do lateral Neco Williams, de 18 anos, e os meias Curtis Jones, 18, e Harvey Elliott, 16.





Caso avancem na Copa da Liga Inglesa, a final seria no dia 21, no Education City, mesma data da disputa do terceiro lugar do Mundial. Não foi divulgada qual será a logística dos Reds para viajar ao Catar.





Confira a lista:





Goleiros: Alisson, Adrán e Lonergan;





Defensores: Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Joe Gomez, Robertson e Williams;





Meio-campistas: Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Jones e Elliott;





Atacantes: Firmino, Mané, Salah, Brewster e Origi.