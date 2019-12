Mané dá show, Origi faz dois, e Liverpool goleia o Everton em Anfield

Está difícil até mesmo seguir o líder no Campeonato Inglês. Mesmo sem alguns titulares desde o início, como Alisson (suspenso), Henderson, Salah e Firmino (poupados), o Liverpool goleou o Everton por 5 a 2, nesta terça-feira, e reafirmou qualquer condição de time do momento. Mané, o remanescente do trio, deu show com um gol e duas lindas assistências, enquanto Origi brilhou balançando as redes duas vezes. Shaqiri e Wijnaldum completaram, enquanto Keane e Richarlison descontaram.





Seis gols saíram ainda no primeiro tempo. O Liverpool castigou o seu rival local principalmente em contra-ataques, aproveitando a linha alta da defesa. Lançamentos longos também foram muito utilizados, como nos gols de Shaqiri (segundo) e Origi (terceiro). Mané estava imparável e desceu para o intervalo com um belo gol e duas assistências precisas. Pelo Everton, Keane e Richarlison, de ombro, estenderam a emoção para a etapa final, mas o ritmo caiu, algumas chances foram desperdiçadas, e Wijnaldum fechou a conta no fim em jogadaça de Firmino já no fim.





Os Reds chegaram aos 43 pontos em 45 possíveis na Premier League. Você realmente não leu errado. São 14 vitórias em 15 jogos (um empate) e uma distância de oito pontos para o vice-líder Leicester (35). No próximo sábado, visita o Bournemouth para chegar confortável antes da decisão por uma vaga no mata-mata da Champions contra o RB Salzburg. Ainda que tenha sofrido gol nos últimos 13 jogos, o ataque tem compensado - e muito.





O Liverpool não perde na Premier League desde a edição passada. São agora 32 jogos invicto desde os 2 a 1 para o Manchester City em janeiro, recorde do clube. O aproveitamento é incrível, com 27 vitórias e cinco empates no período.





Alisson, suspenso, e Fabinho, lesionado, desfalcaram o time de Jürgen Klopp. Firmino começou no banco por opção do alemão - e acabou entrando no fim a tempo de dar uma bela assistência para Wijnaldum. Pelo Everton, Richarlison anotou o seu quinto gol na Premier League, em assistência de Bernard, que acabara de entrar.





Globo Esporte