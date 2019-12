Medalhista em Olimpíada e Mundiais, Diego Hypolito anuncia aposentadoria: "Tive uma carreira abençoada"

(Foto: Getty Images)









Vice-campeão olímpico e duas vezes ouro em Campeonatos Mundiais, Diego Hypolito anunciou neste sábado, no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, que vai se aposentar da ginástica artística.





Durante o programa, o atleta paulista de 33 anos afirmou que irá se dedicar a novos projetos. Hypolito tinha poucas chances de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrerão entre julho e agosto do próximo ano.





- Eu estou anunciando a minha aposentadoria na ginástica, que foi a melhor coisa que eu vivi na minha vida, tudo que eu passei. Foi tudo muito bom de verdade - afirmou.





Ao longo de mais de 25 anos de prática na modalidade, Hypolito converteu-se em um dos mais vencedores e populares atletas olímpicos brasileiros. Ele começou a ter destaque em 2005, quando aos 19 anos conquistou o ouro no solo no Campeonato Mundial de Melbourne, na Austrália. Dois anos depois, amealhou o título na mesma prova em Stuttgart, na Alemanha - além disso, foi prata no solo na edição de Aarhus, em 2006.





Hypolito também foi ao pódio no solo nos Mundiais de Tóquio, em 2011, e Nanning, em 2014.





- Nunca imaginei que iria me tornar um bicampeão mundial dentre tantas pessoas abençoadas, pessoas que se esforçam. Eu queria que vocês soubessem que todos os meus resultados foram de vocês todos, em conjunto comigo. Muito obrigado. Estou me aposentando, mas agora vou entrar como cantor - brincou.





A grande façanha de Hypolito no esporte, porém, deu-se há três anos, nos Jogos Olímpicos do Rio. Fora da lista de principais favoritos, ele faturou a medalha de prata no solo, atrás apenas do britânico Max Whitlock e à frente de outro brasileiro, Arthur Nory.





Tratou-se de uma redenção para Hypolito, que havia tido dois fracassos olímpicos consecutivos. Em Pequim 2008, então grande favorito ao ouro no solo, sofreu uma queda em que caiu sentado no tablado. Em Londres 2012, já sem o domínio de antes, teve nova queda. Acabou com a pecha de "amarelão". O pódio no Rio reverteu o estigma e o alçou a novo patamar no esporte nacional.





- Tive uma carreira muito abençoada, só tenho que agradecer. É o início de uma nova temporada - prosseguiu.





O agora ex-ginasta afirmou que decidiu anunciar a aposentadoria no Altas Horas porque Serginho Groisman sempre apoiou ele e a irmã, Daniele Hypolito, também de longa carreira na seleção brasileira.





- As medalhas estão guardadas, mas o que mais vale, realmente, é a lembrança, motivar pessoas, saber que crianças podem mudar a vida pelo esporte, como inclusão social, não como veículo. Porque hoje em dia a internet tem acesso para tudo, mas tomara que a gente consiga cada vez mais "Daianes" do Santos, "Danieles" Hypolito, "Diegos" Hypolito, entre tantos outros - disse Hypolito.





Em maio passado, o medalhista olímpico revelou, em depoimento ao site "UOL", que é homossexual. Desde então, ele falou inúmeras vezes abertamente sobre o assunto e tem se engajado em iniciativas do tema.





- Vi que existe possibilidade de mudar a cabeça das pessoas, porque a gente pode ser exemplo independente de sexualidade. Esse posicionamento seja importante para que pessoas como eu não entrem em depressão por causa disso, não achem que são demônios, como eu achava muitas vezes que eu era. Acho que isso é o mais importante. Eu recebi muitas mensagens falando: "Nossa, Diego, eu pensava da mesma maneira que você, muito obrigado por ter falado isso." Acho que a gente só tem o direito de ser julgado por Deus. As pessoas apontam o dedo e não se colocam no lugar do próximo. Meus princípios não mudam. Fico contente que as pessoas estão lidando de uma maneira tão positiva - afirmou ele ao GloboEsporte.com dias depois da revelação.





Recentemente, ele anunciou o lançamento de um livro autobiográfico em que detalha mais dificuldades de se assumir homossexual. Ele namora o advogado Marcus Duarte há dois anos.





Além das medalhas em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, Hypolito deixa o esporte com oito pódios em Jogos Pan-Americanos (cinco ouros e três pratas) e dezenas em Copas do Mundo.





