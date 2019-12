Mercado chinês estuda oferta por Bruno Henrique e Flamengo busca renovação

Por Redação Blog do Esporte









O mercado chinês deve fazer uma oferta considerável para tirar o atacante Bruno Henrique do Flamengo. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site Globo Esporte.





De acordo com a publicação, o mercado chinês estuda fazer uma oferta na casa dos R$ 90 milhões (€ 20 mil), valor este atualizado depois da valorização do atacante na temporada 2019. Bruno Henrique foi comprado junto ao Santos no início do ano por R$ 22 milhões.





Uma equipe de scouters acompanhou Bruno Henrique de perto no segundo semestre a pedido de intermediários que trabalham no fortalecimento de nomes entre gigantes da China. O país ter uma cota para a presença de estrangeiros e a janela fica aberta até o dia 29 de fevereiro.





Com isso, o Flamengo estuda uma renovação com o atacante para uma readequação contratual. O vínculo com o atleta vai até o final de 2021, mas os empresários do jogador desejam um acordo mais longo. A negociação é por mais 12 meses.





Questionado sobre o acordo e ofertas, Bruno Henrique desconversou sobre o assunto:





“Estou tranquilo em relação a tudo que falam de negociações, para mim não chegou nada, para o Flamengo também não. Vou para minhas férias tranquilo, descansar depois desse ano desgastante, muito feliz pelo ano que fiz”.





Valorizado pela temporada impecável no Flamengo, Bruno Henrique terá dificuldades se quiser realmente se transferir para a Europa. Com quase 29 anos e passagem discreta pela Alemanha pode dificultar o acesso ao mercado europeu, mas não inviabilizam a transferência. O atacante retorna aos trabalhos no Rubro-Negro apenas no fim de janeiro.