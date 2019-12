Messi fecha 2019 com 50 gols, Suárez brilha e Barcelona goleia o Alavés

O Barcelona entrou em campo neste sábado diante do Alavés para se despedir de 2019 diante da sua torcida e manter a ponta do Campeonato Espanhol à frente do Real Madrid. E foi o que aconteceu: com tempos distintos, a equipe catalã construiu goleada por 4 a 1 com direito a brilho de Messi e Suárez. O argentino marcou seu gol de número 50 no ano, e o uruguaio teve participação em todos da goleada - marcou um e deu três assistências. Griezmann e Vidal também deixaram os seus, e Pons fez o dos visitantes.





Messi fez 50 ou mais gols num ano pela nona vez na carreira, a sexta consecutiva. A marca redonda de 2019 é a pior desde 2013, quando fez 45, mas a média segue no padrão do melhor jogador do mundo, que recebeu troféu de melhor jogador da Liga do mês de novembro antes de a bola rolar.





O Barcelona teve facilidade para jogar no primeiro tempo, controlou o jogo no campo de ataque e abriu dois gols de vantagem. Primeiro, Suárez cruzou rasteiro, viu Navarro furar e Griezmann colocou no canto com o pé direito. Depois, perto do intervalo, o uruguaio ajeitou para Vidal encher o pé em chute cruzado dentro da área. Vantagem que parecia deixar o segundo tempo tranquilo.





Mas o Alavés voltou do vestiário querendo jogo e conseguiu diminuir com Pons em testada firme após cruzamento de Rubén Duarte. O time visitante chegou a assustar em mais duas oportunidades, mas o brilho de Messi tranquilizou a torcida no Camp Nou. Rodeado por seis marcadores, ele descolou bonito chute após receber de Suárez e superou o goleiro Pacheco. Para completar, o camisa 9 ainda deixou o seu após pênalti marcado com a ajuda do VAR após toque no braço de Martín dentro da área. Goleada com pequena dose de susto, mas justa.





O Barcelona, líder, pula para 39 pontos e abre três para o Real Madrid, que neste domingo recebe o Athletic Bilbao pela 18ª rodada. O Alavés permanece em 14º, mas ainda pode perder uma posição.





Se Messi alcançou marca importante e Suárez foi eleito o melhor em campo após participar de todos os gols, a partida também teve importância para Arturo Vidal. Reserva contra o Real Madrid no empate por 0 a 0, o meio-campista teve nome especulado para deixar o Barcelona - a Internazionale seria um clube interessado. Ele ganhou a chance de começar jogando contra o Alavés e deixou sua marca no fim do primeiro tempo em bonito chute cruzado após passe de Suárez. Foi o quinto dele, em 19 jogos na temporada.





Globo Esporte