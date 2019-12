Na expectativa pela estreia na Copa São Paulo, meia Biel exalta preparação do Coritiba: “Treinando forte”

(Foto: Matheus Meneses)

Os últimos dias têm sido de muito trabalho para a equipe sub-20 do Coritiba. Os atletas do Coxa seguem se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro. A equipe alviverde está presente no grupo 32, ao lado de CSA, Portuguesa e São Bento.





Até aqui, o Coritiba já realizou duas partidas amistosas visando o início da Copinha. No dia 7, empate em 0 a 0 com a equipe profissional do Rio Branco, já no último sábado (14), vitória por 4 a 1 sobre os juniores do Paraná. Quem marcou no triunfo diante do time tricolor foi o meia Biel, que exalta a preparação do Coxa.





“A preparação está sendo muito boa. Estamos treinando forte para chegarmos bem na Copa São Paulo. Já fizemos dois amistosos até aqui. No primeiro empatamos com a equipe profissional do Rio Branco e no segundo ganhamos do Paraná por 4 a 1. Neste jogo, pude ajudar a nossa equipe com um gol. Agora é trabalhar para manter este bom nível de atuação até o início da Copinha”, destacou o jovem atleta, de 17 anos, que acumula convocações para as seleções brasileiras de base.





Esta será a primeira vez que Biel disputa a Copa São Paulo. Motivado, o jogador espera fazer um bom torneio com a camisa do Coritiba e se mostra confiante para o início da Copinha.





“A expectativa é de, primeiramente, ajudar o Coritiba a chegar longe na Copa São Paulo. Sei do tamanho deste torneio e da importância de um bom desempenho para o clube. Individualmente, estou muito confiante e focado em realizar um grande campeonato. Fico feliz com a oportunidade de atuar em um dos principais torneios de base do Brasil”, concluiu Biel.





O Coritiba irá disputar mais dois amistosos antes do início da Copa São Paulo, contra a equipe sub-20 do Athletico Paranaense e os profissionais do Joinville. A estreia do Coxa na Copinha está marcada para o dia 4 de janeiro, às 18h30, diante do CSA.





AV Assessoria