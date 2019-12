Napoli demite Carlo Ancelotti após goleada e classificação na Liga dos Campeões

Carlo Ancelotti não é mais o técnico do Napoli. Mesmo após golear o Genk por 4 a 0, nesta terça-feira, e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Ancelotti foi desligado do cargo.





O Napoli ocupa a sétima colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos, e se encontra fora da zona de classificação para a Liga Europa. Na Liga dos Campeões, a classificação para as oitavas veio com três vitórias e três empates.





Em nota, o Napoli comunicou a demissão de Ancelotti.





La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019





"A Società Sportiva Calcio Napoli tomou a decisão de rescindir o contrato de Carlo Ancelotti, treinador da primeira equipe.





As relações de amizade, estima e respeito mútuo entre o clube, seu presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti permanecem intactas."





Globo Esporte