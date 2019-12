Negociação com o Junior Barranquilla trava, e Borja pode seguir no Palmeiras em 2020

(Foto: Marcos Ribolli)









Travou a ida de Borja para o Junior Barranquilla. O clube colombiano não está satisfeito com os valores propostos pelo Palmeiras para ceder o atacante por empréstimo. Sem avanços, o jogador pode seguir no Verdão em 2020.





Estava tudo certo entre o atacante e o clube colombiano. O impasse está no desejo do Junior de adquirir Borja pelos mesmos valores da negociação que o Palmeiras tinha com o Olimpia, do Paraguai – outro interessado no jogador.





Com o Olimpia, as tratativas eram de salário integralmente pago pelos paraguaios e exigência de compra, com valor pré-fixado, no caso de o jogador atingir determinadas metas. O empréstimo seria por um ano.





No caso da conversa com o Junior Barranquilla, por não envolver os mesmos fatores, o Palmeiras está pedindo mais dinheiro, sob o argumento de que são duas negociações diferentes. E o clube colombiano não quer pagar.





Borja tem contrato com o Palmeiras até o final de 2021. Apesar de ter chegado ao Palmeiras com muita expectativa em 2017, o colombiano não conseguiu se firmar entre tantas mudanças de técnico. Neste ano, sob comando de Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, ele disputou 25 jogos e marcou seis gols com a camisa alviverde.





– É hora de tomar novos ares, estar um pouco mais tranquilo com minha esposa, com minha família. Acredito que meu ciclo no Palmeiras se cumpriu – disse o jogador.





