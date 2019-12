NHL planeja realizar novamente a Copa do Mundo de Hóquei

A Copa do Mundo de Hóquei pode ser realizada novamente em breve com a organização da NHL. Na última terça-feira (10), o comissário da liga, Gary Bettman, falou que a organização avalia como uma das prioridades o retorno do torneio; a discussão sobre o assunto está sendo trabalhada com a Associação dos Jogadores (NHLPA).





“Acho que todos concordamos que trazer de volta a Copa do Mundo de Hóquei regularmente seria uma coisa boa; isso é algo que estamos tendo discussões muito sérias e específicas com a Associação de Jogadores”, afirmou Bettman, após a reunião do Conselho da NHL.





Vale ressaltar que a Copa do Mundo de Hóquei organizada pela NHL ocorreu apenas em três oportunidades. Os Estados Unidos vencerem-a em 1996 e o Canadá levou as outra duas, em 2004 e 2016. Esta competição é diferente da organizada regularmente pela IIHF, federação internacional de hóquei no gelo.





Mas, ao que tudo indica, a realização regular da competição não ocorrerá antes de 2022, pois a liga pretende planejar o evento com a grandeza que ele merece.





Bettman também foi perguntado sobre a participação dos atletas nas Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022, pois em 2018 a NHL decidiu não liberar atletas para os jogos de Pyeongchang. O comissário manteve-se contrário sobre a possível liberação.





“Como você sabe, do ponto de vista da NHL, é perturbador para uma temporada. Entendemos a importância para os jogadores, mas há uma série de coisas que não foram resolvidas, incluindo quem pagaria pela participação e quais direitos temos para nos promover. Então, isso é algo que não está na mesma pista, na minha opinião, da Copa do Mundo”, completou.





