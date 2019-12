Nos planos de Tiago Nunes para 2020, Léo Santos deve renovar contrato com o Corinthians

(Foto: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians)









Nos planos do técnico Tiago Nunes no Corinthians para a próxima temporada, o zagueiro Léo Santos deve definir nos próximos dias a renovação contratual com o Timão.





O documento, hoje válido até setembro de 2020, será estendido por três temporadas, até 2023. O Corinthians e o empresário Giuliano Bertolucci, que agencia a carreira do atleta, ainda discutem um aumento salarial.





Léo Santos não teve uma grande temporada, mas é visto como promissor. Aos 20 anos, o jogador esteve emprestado ao Fluminense neste ano, pouco jogou e voltou ao Timão para realizar tratamento médico. Em setembro, passou por cirurgia no joelho direito por conta de uma fratura.





Léo tem feito sessões de fisioterapia desde outubro, e a expectativa é que ele já faça parte do grupo na disputa do Torneio da Flórida, nos Estados Unidos, em janeiro.





O zagueiro passou por exames na tarde da última quinta-feira, mas ainda não teve acesso aos resultados. Mesmo assim, tem se sentido fisicamente bem e apto a começar a trabalhar com o grupo no próximo ano.





O Timão deve iniciar a temporada com os seguintes zagueiros: Gil, Bruno Méndez, Léo Santos e Pedro Henrique. Manoel, emprestado pelo Cruzeiro, não terá contrato renovado. Marllon, por sua vez, tem situação ainda incerta.





Globo Esporte