Roma e Inter repudiam jornal que tem "Black friday" na manchete para falar de Lukaku e Smalling

Roma, Inter de Milão e outros clubes italianos se manifestaram contra a capa do Corriere dello Sport desta quinta-feira. O jornal apresenta na sua página principal uma imagem de Lukaku e Smalling, astros de Inter de Milão e Roma ex-companheiros no Manchester United, com a manchete "Black Friday".





O que diz a publicação:





"Lukaku e Smalling, ex-companheiros do United e agora ídolos da Inter e da Roma, eis o desafio de amanhã: Campeonato Italiano e Champions em oferta.





Eles aprenderam a se respeitar, tomaram posições fortes contra o racismo, são os símbolos de duas equipes que, em comparação com o ano passado, têm 8 pontos a mais. E eles não querem perdê-los."





A manchete não foi bem recebida por movimentos contra o racismo como o site "Farenet", que disse que "a mídia alimenta o racismo todos os dias", e muito menos pelos clubes italianos - inclusive rivais de Roma e Inter de Milão. Vendo o tamanho que tomou a manchete do jornal, o Corriere dello Sport se defendeu em seu site dizendo que "um título inocente é transformado em veneno por quem tem o veneno dentro".





Além da manifestação do clube nas redes sociais, o diretor de estratégias da Roma, Paul Rogers, também falou sobre o assunto. Em entrevista para o site inglês "BBC", Rogers disse que a intenção da reportagem é positiva, mas que a manchete tirava o foco da mensagem anti-racista contida dentro da matéria.





- Infelizmente, como vemos nas redes sociais, mais pessoas vão ver a manchete mal avaliada na capa do que ler a reportagem por inteiro, e isso cria um novo problema dos nossos tempos, em que todos estamos tentando acabar com o racismo no futebol italiano.





O futebol italiano tem sofrido constantemente com casos cada vez mais graves de racismo. Recentemente os clubes italianos se uniram para divulgar uma carta de repúdio, dizendo que combaterão a intolerância e discriminação no futebol, principalmente após os casos envolvendo Kessié, Lukaku e Balotelli.





Globo Esporte