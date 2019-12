Paulo Carneiro confirma permanência de Geninho para a temporada de 2020

O técnico Geninho está confirmado para a temporada 2020 no Vitória. Na manhã desta segunda-feira, através de uma rede social, o presidente Paulo Carneiro confirmou a renovação com o treinador de 71 anos. Ele era a prioridade da diretoria rubro-negra após a campanha que garantiu a permanência do clube na Série B.





Contratado em setembro de 2019 para substituir Carlos Amadeu, Geninho chegou a Toca do Leão com a missão de livrar o Vitória do rebaixamento; quando assumiu, o time estava na 16ª colocação com 24 pontos. Após 15 jogos sob o comando do treinador, o Vitória terminou a Série B na 12ª posição somando 45 pontos.





O aproveitamento de Geninho como treinador do Vitória é de 46,6%. Ao todo, foram cinco triunfos, seis empates e quatro derrotas.





Ainda durante a disputa da Série B, Geninho havia recebido uma proposta para assumir a diretoria de futebol do Avaí, mas recusou. Após a derrota para o Coritiba no último sábado, partida que encerrou a participação do Vitória na competição, ele adiantou que precisava resolver algumas pendências médicas antes de fechar o acordo.





Antes mesmo de renovar contrato, Geninho já trabalhava no planejamento rubro-negro para a próxima temporada. O treinador revelou que o clube mapeou possíveis reforços na Série B e também na Série A.





- Já foi feito um apanhado muito grande na Série B, de jogadores que mais se destacaram por suas equipes, dentro de suas posições. Foram levantados nomes para quando precisar de lateral, meia, ponta, atacante, buscar jogadores nessas condições. Também mapeamento de Série A, de jogadores que não ficar em suas equipes, que retornam para equipe grande. Tem que ter um pouco de calma. Daqui a pouco tem muita oferta no mercado e tem que saber buscar de maneira acertada - disse Geninho na última sexta-feira.





