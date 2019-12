Premier League: Qual é o time mais caro do Campeonato Inglês?

Ter um elenco estrelado, recheado de jogadores multimilionários pode ajudar a ganhar jogos e certamente fama, porém não garante títulos. Quem não se lembra dos Galáticos do Real Madrid, com Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Robinho, Raúl, Casillas e tantos outros grandes nomes?





De fato, o apelo que trouxeram para os jogos do Real foi enorme, mas os resultados foram muito abaixo do esperado. Isso ainda acontece no futebol e vale para o cenário atual da Premier League . Tanto que duas das cinco equipes mais caras do Campeonato Inglês estão no meio da tabela de classificação. Por isso, não se engane com o elenco dos times na hora de apostar. Nós do Betsul, reunimos a seguir os cinco times mais caros da Premier League. Levamos em consideração os valores de mercado levantados pelo Transfermarkt, portal especializado no mercado de transferências do futebol mundial. Confira:





5. Manchester United





Muitas vezes listado na Revista Forbes como uma das franquias esportivas mais valiosas do mundo, o Manchester United tem o quinto elenco mais valioso de toda a Premier League e mesmo assim, ainda não conseguiu engrenar e voltar aos tempos de glória de Sir Alex Ferguson.





Os Red Devils ainda estão sob o comando de Ole Solskjaer, ídolo do clube, que conta com um elenco formado por 26 atletas, que, ao todo, estão avaliados em 3,47 bilhões de reais. Com um plantel recheado de jogadores caros, o mais valioso é o francês Paul Pogba, que está avaliado em 467 milhões de reais. Esse valor o coloca entre um dos jogadores mais caros do mundo.





Outros nomes que contribuem para esse valor total são Marcus Rashford e Harry Maguire. O jovem atacante é o camisa 10 do United e está avaliado em R$ 374 milhões. Já o zagueiro, companheiro de Rashford também na seleção inglesa, está avaliado em 326 milhões de reais. Vale destacar que a contratação de Maguire, do Leicester para o United nesta temporada, o fez o zagueiro mais caro da história.





4. Chelsea





Mesmo com a suspensão imposta pela FIFA, que impede o Chelsea de contratar jogadores nas janelas de transferências, os Blues têm um dos elencos mais caros da Premier League. Não só isso, o time comandado pelo ídolo Frank Lampard também vem bem na competição, de uma certa forma, surpreendentemente. Com um plantel de 25 jogadores, a equipe está avaliada em 3,8 bilhões de reais e briga nas primeiras posições da tabela de classificação.





Quando se fala nos jogadores mais caros, os primeiros que vêm à cabeça são os que estampam as manchetes e propagandas, e que aparecem em vídeos fazendo jogadas fora do comum. No entanto, o jogador mais valioso do Chelsea é o completo oposto disso. Diferentemente do seu companheiro de meio campo da seleção, Paul Pogba, o volante francês do Chelsea, N’Golo Kanté, é discreto dentro e fora de campo. Discreto para os olhos comuns, afinal ele não faz malabarismos e jogadas plásticas, porém o que corre e desarma nas partidas é surreal, e o faz ser o jogador mais caro dos Blues, avaliado em 467 milhões de reais.





3. Tottenham





Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Tottenham deposita no novo treinador, José Mourinho, as esperanças de se reerguer na Premier League. O português tem à disposição um elenco de 25 atletas, avaliado em 985 milhões, o terceiro mais valioso do Campeonato Inglês.





A defesa do Tottenham pode ter seus méritos, porém é do meio de campo para frente que estão os jogadores mais caros do elenco. Somente o valor do meia Christian Eriksen é maior do que da dupla de zaga do time (Alderweireld e Sánchez). O dinamarquês está avaliado em R$ 467 milhões, enquanto os dois zagueiros somam 444 milhões de reais.





O meio de campo ainda conta com Delle Ali (R$420 milhões) e Ndombélé (R$ 304 milhões). No ataque, além do sul-coreano Son (R$ 374 milhões), os Spurs têm um dos jogadores mais valiosos do mundo, Harry Kane, com valor de mercado de cerca de 700 milhões de reais.





2. Liverpool





A união de resultado com investimento resume o time do Liverpool. Atual campeão da Liga dos Campeões e líder isolado da Premier League, o time comandado por Jürgen Klopp tem o segundo elenco mais caro do Campeonato Inglês, avaliado em cerca de 5 bilhões de reais. Claro que ter bons resultados também ajudam a valorizar ainda mais os jogadores, porém talento não falta para os Reds, especialmente no ataque.





O trio ofensivo formado por Firmino, Salah e Mané é o grande destaque nos valores do elenco. Juntos, os três somam cerca de 1,6 bilhões de reais,ou seja, valem mais do que 12 times inteiros da Premier League. Na defesa, o time ainda conta com o goleiro brasileiro Alisson e o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, que juntos estão avaliados em 840 milhões.





1. Manchester City





O atual campeão inglês tem o elenco mais caro de toda a Premier League. O treinador Pep Guardiola conta com um plantel, de certa forma, pequeno de 23 jogadores, mas que juntos estão avaliados em quase 6 bilhões de reais, ou seja, valendo mais que o dobro do que os elencos de 14 times da primeira divisão do Campeonato Inglês.





Em todos os setores do campo, a equipe tem jogadores caros, desde o goleiro até o atacante. Entre os jogadores mais caros estão Bernardo Silva (R$467 milhões), Leroy Sané (R$467 milhões), Kevin De Bruyne(R$ 607 milhões) e Raheem Sterling (R$ 654 milhões). Apesar de serem os atuais campeões, a equipe não vem muito bem na competição e, no cenário europeu, os investimentos não deram tanto resultado assim, afinal o City ainda busca ter maior notoriedade na Liga dos Campeões.





