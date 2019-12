Quênia domina pódio na 95ª Corrida de São Silvestre, com ultrapassagem espetacular no masculino

(Foto: Marcos Ribolli)









Uma ultrapassagem espetacular nos metros finais da prova masculina marcou a 95ª Corrida de São Silvestre, nesta terça-feira, em São Paulo. O estreante de Uganda, Jacob Kiplimo, liderava na reta final e estava seguro de que terminaria campeão, quando foi surpreendido pelo queniano Kibiwott Kandie. Numa arrancada inesperada, Kandie cruzou na frente com o tempo de 42min59s, quebrando o recorde da prova e deixando Kiplimo para trás. O recorde era de Paul Tergat, de 1995, de 43min12s.





Os dois atletas africanos disputaram as primeiras posições durante toda a prova, alternando a liderança. O jovem estreante na São Silvestre, de 19 anos, o ugandense Kiplimo mostrava segurança e por diversos trechos se distanciava do segundo colocado, o queniano Kandie. Nos metros finais, quando se aproximava da faixa de campeão, o ugandense foi ultrapassado após a arrancada surpreendente de Kandie. Com a diferença de apenas um segundo, Jacob Kiplimo terminou em segundo, com 43min00s.





O pódio africano foi completado por Titus Ekiru, do Quênia, com 43min54s. O brasileiro Daniel Ferreira do Nascimento terminou a prova em décimo primeiro, com o tempo de 46min32s, com a melhor colocação para o Brasil.





Na prova feminina, Brigid Kosgei, do Quênia, atual recordista mundial da maratona, confirmou o favoritismo e dominou a prova do início ao fim. A estreante da São Silvestre correu todo o percurso sozinha e chegou muito próximo do recorde da prova, de 2016, com o tempo de 48min56s. O recorde de 48min35s pertence a Jemina Sumgong, também queniana.





Kosgei, de 25 anos, obteve a melhor marca feminina da história das maratonas ao completar os 42,195km em 2h14min04s na Maratona de Chicago, em Outubro. A marca anterior durava 16 anos (da britânica Paula Radcliffe - 2h15m25s).





O segundo e terceiro lugares ficaram com Sheila Chelangat, do Quênia, e Tisadk Nigus , da Etiópia. A brasileira mais bem colocada foi Graziele Zarri, terminando a prova em 11º com 54min56s.





Confira todos os resultados abaixo:





Masculino:





1º Kibiwott Kandie (Quênia) - 42s59s

2º Jacob Kiplimo (Uganda) - 43m00s

3º Titus Ekiru (Quênia) - 43m54s

4º Geofry Kipchumba (Quênia) - 45m10s

5ºJoseph Pança (Tanzânia) 45m33s

11º Daniel do Nascimento (Brasil) 46m32s





Feminino:





1º Brigid Kosgei (Quênia) - 48m56s

2º Sheila Chelangat (Quênia) - 50m10s

3º Tisadk Nigus (Etiópia) - 50m12s

4º Pauline Kamulu (Quênia) 50m51s

5º Delvine Meringor (Quênia) 50m51s

11º Graziele Zarri (Brasil) 54m56s





