Restam 10 vagas: Libertadores de 2020 já tem 37 classificados; sorteio será em 17 de dezembro

A Libertadores de 2020 começa a se desenhar. A edição do ano que vem já tem 37 times definidos. Restam apenas 10 vagas, duas delas no futebol brasileiro. O sorteio dos duelos eliminatórios e dos grupos está marcado para 17 de dezembro, uma quarta, na sede da Conmebol, no Paraguai.





Athletico, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo são os brasileiros já classificados. Internacional (54 pontos), Corinthians (53), Fortaleza (49), Goiás (49), Bahia (47) e Vasco (47) brigam pelas duas vagas restantes nas últimas rodadas do Brasileirão.





Além disso, São Paulo (57), Internacional (54) e Corinthians (53) brigam pela última vaga direta na fase de grupos - que já tem Athletico, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos.





As outras oito vagas ainda em aberto na Libertadores de 2020 se dividem entre mais cinco países: uma da Argentina, três da Bolívia, uma do Chile, dois do Equador e uma do Uruguai.





Final da Libertadores será no Maracanã





Os argentinos Boca Juniors, River Plate, Defensa y Justicia, Racing e Tigre, por exemplo, já estão garantidos. A última vaga será destinada ao campeão da Copa da Argentina - a final será Central Córdoba x River Plate. Se o River for campeão, o Atlético Tucumán ganha uma vaga.





Os uruguaios Peñarol (cinco títulos) e Nacional-URU (três) e o paraguaio Olimpia (três títulos) também estão classificados. Já o Independiente, maior campeão do torneio, com sete taças, está fora.





A Libertadores de 2020 começa na semana de 22 de janeiro. As fases preliminares serão disputadas até a semana de 26 de fevereiro. Já a fase de grupos começa na semana de 4 de março.





A finalíssima do ano que vem, mais uma vez, será disputada em jogo único. A sede será o Maracanã, que completará 70 anos. O jogo está marcado para 21 de novembro, um sábado.





Os 37 já classificados para a Libertadores de 2020





🇧🇷 Athletico, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo





🇦🇷 Boca Juniors, Defensa y Justicia, Racing, River Plate e Tigre





🇧🇴 Bolívar





🇨🇱 Colo Colo, Palestino e Universidad Católica





🇨🇴 America de Cali, Independiente Medellín, Jr Barranquilla e Tolima





🇪🇨 Barcelona-EQU, Independiente del Valle e Macará





🇵🇾 Cerro Porteño, Guaraní, Libertad e Olímpia





🇵🇪 Alianza Lima, Binacional, Sporting Cristal e Universitário





🇺🇾 Cerro Largo, Nacional-URU e Peñarol





🇻🇪 Carabobo, Caracas, Deportivo Táchira e Estudiantes de Mérida





Globo Esporte