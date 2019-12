Ribeirão vence no tie-break e se mantém no G-8 da Superliga masculina

Por Redação Blog do Esporte









O Vôlei Ribeirão engatou a terceira vitória consecutiva na Superliga masculina de vôlei ao vencer o Maringá por 3 sets a 2 na noite deste sábado (14), na Cava do Bosque. A equipe continua na briga por uma vaga na segunda fase da competição.





O Cavalo saiu perdendo o jogo em casa, com derrota de 25 a 21 no primeiro set. Depois, mais decisivo, os donos da casa fecharam o segundo set em 25/20 e o terceiro set em 27/25. No entanto, a equipe foi derrotada no quarto set em 25/22, levando a partida para o tie-break.





Com mais poder de ação e com o apoio da torcida, o Vôlei Ribeirão fechou o decisivo set por 15 a 12, somando sua terceira vitória seguida na competição.





A equipe sobe para 9 pontos, mantém o sétimo lugar na competição e continua na briga por uma das oito vagas na próxima fase. O Maringá vem logo atrás com 8 pontos. O Cavalo volta a quadra no dia 18, fora de casa, contra o Vôlei Renata, às 20h. Depois, no dia 21, é o confronto contra o Minas, em casa, para fechar as disputas em 2019.