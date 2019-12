Rio triplica valor oferecido para receber GP de Fórmula 1 a partir de 2021

O Rio de Janeiro deu uma nova cartada para sediar o Grande Prêmio de Fórmula 1 a partir de 2021. O consórcio do Rio Motorpark, vencedor da licitação para a construção de um autódromo em Deodoro, zona norte da cidade), apresentou uma nova proposta de acordo.





Os representantes do Rio apresentaram um acordo de US$ 60 milhões (cerca de R$ 252 milhões) enquanto São Paulo, que tem mais um ano de contrato com a F1, apresentou uma proposta de US$ 20 milhões (cerca de 84,2 milhões) para manter a prova.





A reportagem do Globo Esporte detalha a extensa negociação do consórcio com os donos da F1 e um piloto em especial. Lewis Hamilton, atual hexacampeão da categoria, teve acesso aos documentos das obras que serão realizadas. Hamilton criticou a construção de um novo autódromo pelo seu impacto ambiental na Floresta do Camboatá.