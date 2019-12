Rodrigo Caetano ou Diego Cerri: Palmeiras reduz a dois nomes a busca por um novo executivo

Rodrigo Caetano, executivo do Internacional, é um dos nomes pretendidos pelo clube — (Foto: Eduardo Deconto)









São dois os últimos nomes em discussão no Palmeiras para assumir o cargo de diretor executivo de futebol, que está vago com a demissão de Alexandre Mattos: Rodrigo Caetano, do Internacional, e Diego Cerri, do Bahia.





A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Segundo apurou a reportagem, praticamente todos os nomes em atividade no futebol brasileiro foram colocados à mesa nas conversas, mas os dois profissionais foram os que mais agradaram.





Alexandre Mattos tinha contrato com o Palmeiras até o final de 2021 e, na semana passada, chegou a bancar a permanência de Mano Menezes para o ano que vem. Após a derrota para o Flamengo, porém, tanto o diretor quanto o técnico foram demitidos.





À frente do futebol palmeirense nos últimos cinco anos, o executivo conquistou três títulos: a Copa do Brasil de 2015 e duas edições do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).





