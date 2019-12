Rodrygo e Vinicius são titulares, mas Real empata com Bilbao, e Barcelona se isola na ponta

(Foto: Juan Medina/Reuters)









A despedida de 2019 foi frustrante para o Real Madrid. Com Vinicius Junior e Rodrygo titulares, a equipe merengue recebeu o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu e ficou no empate por 0 a 0, pela 18ª rodada do Espanhol. A dupla brasileira foi substituída na segunda etapa. O time de Zidane perdeu várias chances. E não conseguiu a vitória, que o deixaria na liderança dividida com o rival Barcelona. Agora, os catalães terminam o ano isolados na ponta.





O resultado foi um empate. E quem venceu foi o Barcelona. O time catalão encerra 2019 na liderança do espanhol, com 39 pontos. O Real Madrid é o vice, com 37 pontos, seguido de perto pelo Sevilla, com 34. O Bilbao é o oitavo, com 28 pontos. A próxima rodada é só em 2020. Os merengues visitam o Getafe, no dia 4. O Barça faz o clássico com o Espanyol, e Bilbao visita o Sevilla.





O Real Madrid teve 69% de posse de bola, 20 finalizações, oito na direção do gol. Controlou a partida. Mas esbarrou no goleiro Simón, eleito melhor do jogo, e na falta de pontaria. Benzema foi bem em duas cabeçadas após cruzamentos de Rodrygo. Mas não venceu o camisa 1 do Bilbao. Vinicius perdeu duas boas chances. Na segunda etapa, o time merengue abusou dos cruzamentos e lançou Bale e Jovic. Sem sucesso. Nacho ainda cabeceou uma bola na trave. Os visitantes, que tiveram um gol anulado, ainda assustaram no fim. Mas o zero não saiu do placar.





O Real Madrid teve Rodrygo, Vinicius Junior e Militão titulares. Marcelo, lesionado, e Casemiro, suspenso, foram desfalques. A dupla de atacantes foi bem participativa. Especialmente no primeiro tempo. Rodrygo caiu pela direita e preferiu servir. Deu dois bons cruzamentos para Benzema, que parou no goleiro Simón. O camisa 25 saiu para o lugar de Bale.





Vinicius seguiu o próprio roteiro: deu bons dribles e foi perigoso pela esquerda, mas pecou nas finalizações e foi substituído por Jovic. Militão sofreu com Iñaki Williams e, no começo do segundo tempo, levou uma dedada no olho. Teve que sair de campo para dar lugar a Nacho.





O Real Madrid empata por 0 a 0 duas partidas consecutivas (Barcelona e Bilbao) na La Liga pela primeira vez desde março de 2006, quando empatou com Valencia e Real Betis em casa, com Juan Ramón López Caro (técnico) no banco. Cansaço.





Unai Simón, do Athletic Bilbao, defendeu 81,4% dos chutes a gol que recebeu na La Liga nesta temporada, a melhor porcentagem de defesas de um goleiro na competição com ao menos dois jogos disputados. Leão.





