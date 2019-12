Rogério Ceni define prazo para resposta sobre renovação no Fortaleza

O Fortaleza empatou com o Fluminense, no Maracanã, e não tem mais chances matemáticas de ir para a Libertadores. Contudo, o grande feito da equipe se mantém: irá disputar a Sul-Americana em 2020. Os torcedores já estão de olho na próxima temporada e a decisão mais aguardada é se Rogério Ceni permanecerá ou não no clube. Na coletiva de imprensa após a vitória contra o Goiás, Ceni chegou a comentar que, naquela data, "o coração dizia para ficar". Contudo, a decisão deve ser tomada no próximo final de semana.





- Quando aceitamos esse contrato, sem contar a minha saída, porque já tinha dado encerrado por encerrado o ano pelo desgaste que foi a passagem pelo Cruzeiro, mas o presidente me pediu e achei que devia algo ao clube. Provavelmente semana que vem vamos sentar. Tenho mais 10 dias de curso de treinador, mas devemos conversar o final de semana. É uma decisão difícil, mas que tem que ser tomada em algum momento, mas não antes de domingo. Não antes de cumprir a meta de fechar os 53 pontos - destaca Rogério Ceni.





O técnico do Tricolor ainda fez uma retrospectiva das experiências vividas na temporada atual. Ceni deixou o Fortaleza e seguiu para o Cruzeiro na 14º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas retornou ao time cearense 47 dias depois, e comandou o Tricolor no duelo contra o Botafogo.





- Quando eu batia faltas, eu perdia e acertava, mas tomava decisões. O Cruzeiro é um dos grande clubes do futebol, me contrataram para fazer as coisas acontecer e tenho certeza que teria feito, mas existem escolhas. Depois que saí de lá passei dois dias pensando se deveria voltar. Foi uma tomada de decisão difícil, mas importante. Fiquei feliz em ter voltado. Foi extremamente cansativo e difícil de se manter focado, mas sou muito grato por tudo que aconteceu - explicou.





O Fortaleza, com o empate, se manteve em nono lugar. Disputará a Sul-Americana em 2020. Na última rodada, domingo, o Fortaleza recebe o Bahia, às 16 horas, na Arena Castelão.





Globo Esporte