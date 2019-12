Saída de Sampaoli e desentendimento com Peres pode levar rescisão para a Justiça

(Foto: Maurício Rummens / Estadão Conteúdo)

O técnico Jorge Sampaoli não continuará como técnico do Santos para a próxima temporada. Entretanto, as divergências em relação a saída do treinador podem levar o caso a Justiça.





Segundo o clube, Sampaoli teria pedido demissão do cargo na terça-feira (10), em reunião com o presidente do Santos, José Carlos Peres. Até mesmo na nota divulgada pelo clube, é dito que o caso "foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos".





Entretanto, o que foi dito pelo técnico é diferente. Em entrevista ao “Lance!”, Sampaoli explica que não pediu demissão e que quer distância de Peres.





“Sim, não me demiti oficialmente. Essa é a verdade. O clube tem que ser responsável e mostrar documentação da demissão. Agora eu estou seguro de que vou sair. Quero ficar longe deste senhor”, disse Jorge Sampaoli.





Apurado pelo Globo Esporte, não há um documento oficial do pedido de demissão de Sampaoli, mas o clube alega que a reunião com Peres foi um pedido de demissão, o que o treinador nega.





O que está em jogo é o valor de R$ 10 milhões referente a multa rescisória do contrato de Sampaoli, que venceria só no dia 31 de dezembro do ano que vem.





O clube cobra o valor do treinador, que teria falado em tom de saída, e o técnico cobra do Santos sua demissão. Com o impasse, o caso deve ir a esfera judicial. Além disso, o clube santista cobra R$ 3 milhões da rescisão dos auxiliares de Sampaoli e é enfático ao pedir o valor.





Com a saída de Sampaoli, o Palmeiras se mostrou interessado em contratar o argentino. O clube alviverde demitiu o técnico Mano Menezes antes do fim do Brasileiro.