Saída de Thiago Rodrigues aumenta a debandada do Paraná; só 11 atletas têm contrato

A saída do goleiro Thiago Rodrigues, destaque em 2019, aumentou a debandada do Paraná Clube. O camisa 1 tinha contrato com o Tricolor até dezembro do próximo ano, mas acertou com o CSA .





Até o momento, entre as principais saídas do elenco estão o lateral-esquerdo Guilherme Santos (Botafogo), o zagueiro Rodolfo (Coritiba) e o volante Luiz Otávio (Tombense).





O atacante Jenison pediu a rescisão do seu contrato através da Justiça do Trabalho, assim como o lateral-direito Eder Sciola. Segundo o jornal Gazeta do Povo, Sciola está cobrando quase R$ 700 mil na Justiça.





Até o momento, somente 11 jogadores têm contrato vigente com o Tricolor para a temporada 2020 (veja a lista completa abaixo). Um deles é o zagueiro Fernando Timbó, pouco utilizado em 2019, que ampliou o vínculo com o Tricolor até abril de 2020.

Crise financeira

Fora de campo, o Paraná ainda não anunciou nenhuma contratação e também segue sem técnico. O clube enfrenta graves problemas financeiros - os salários de outubro, novembro e dezembro, de jogadores e funcionários, estão em atraso.





Na última quinta-feira, terminou o prazo para interessados enviarem propostas para assumir o departamento de futebol do clube. O processo de concorrência para arrendar o setor foi determinado pela Justiça do Trabalho, a partir de um pedido do próprio Paraná. Ninguém apresentou propostas.





O Tricolor terá em 2020 o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. A estreia será no dia 19 de janeiro, contra o Rio Branco-PR, pela primeira rodada do estadual. Os jogadores se reapresentam no dia 2 de janeiro para o começo da pré-temporada





Jogadores com contrato vigente com o Paraná





Goleiro: Alisson

Zagueiros: Fabrício e Fernando Timbó

Lateral-esquerdo: Juninho

Volantes: Jhonny Douglas e Luan

Meias: Alesson e Jhemerson

Atacantes: Rafael Furtado, Raphael Alemão e Warley





