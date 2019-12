Samir Barel nada mais de 80km em 24 horas

(Foto: Matheus Zica)





Samir Barel já concluiu algumas das maiores e mais difíceis travessias aquáticas do planeta, mas nesse final de semana cumpriu uma missão inédita e honrosa. O nadador de Campinas passou literalmente 24 horas nadando!! A façanha, iniciada às 11 horas da manhã de sábado (14) e encerrada às 11 horas da manhã de domingo (15) no Centro Aquático Samir Barel, teve como objetivo arrecadar leite para o Hospital de Câncer de Barretos. A cada quilômetro nadado, um litro de leite seria doado.





Alunos da Samir Barel Assessoria Aquática e amantes da natação que simpatizassem com a causa também foram convidados para "fazer seu treino" nas raias ao lado do ultramaratonista aquático, doando sua respectiva quilometragem em litros de leite. Além de Samir, 112 pessoas participaram da empreitada, somando mais de 600 quilômetros rodados e mais de 900 litros de leite arrecadados. Samir finalizou o desafio com a marca de 84 quilômetros nadados.





"Sou apaixonado pela natação e poder passar isso para as pessoas é o que mais me motiva realizar essas "loucuras". Temos um lema entre os alunos da assessoria que é o "Somos Todos Capazes" e mais uma vez pude mostrar através do meu trabalho e esforço que podemos sim atingir qualquer objetivo, independente do que seja. E esse é mais especial ainda pois podemos não só superar os limites do corpo e da mente, como, principalmente, ajudar o próximo. Nosso objetivo é despertar para o problema da fome no Brasil e no Mundo, fazer nossa parte, doando nosso melhor para quem mais precisa", afirmou o nadador de 36 anos.





Para concluir de forma saudável esse verdadeiro teste de resistência, Samir Barel teve apoio de uma nutricionista, que formulou uma hidratação específica a cada 30 minutos, composta por alimentos de fácil digestão e rápida absorção para dar mais energia ao atleta, além de massagem pré-prova e cuidados pós prova com profissionais da Ontos Saúde Consciente.





"A principal dificuldade foram as viradas, que foram muitas (risos). Pega muito região da lombar, tornozelo, joelho, articulações. Com 6 horas de prova a dor já começou a bater e foi constante. Mas já era esperado, me preparei para isso, especialmente o lado mental pois nadar durante tanto tempo exige muito foco", contou Samir, que perdeu 1,100kg durante as 24 horas.