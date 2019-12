Sampaoli pede gerente do Santos em sua comissão técnica caso acerte com o Palmeiras

(Foto: Marcos Ribolli)









O técnico Jorge Sampaoli quer levar o gerente de futebol do Santos, Gabriel Andreata, em sua comissão técnica caso chegue a um acordo com o Palmeiras – o clube aguarda uma resposta do treinador após se reunir com ele no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O Palmeiras não se opôs à chegada do profissional, mas ele não teria no clube a função que ocupa no Santos. Para o cargo de gerente de futebol, o Verdão conta com Cícero Souza, que decidiu permanecer mesmo depois da demissão de Alexandre Mattos.





Gabriel Andreata foi contratado pelo Santos em janeiro de 2019 por indicação de Jorge Sampaoli. Eles trabalharam juntos no Coronel Bolognesi, do Peru. O gerente tem contrato com o Peixe até o fim de 2019 e não deve renovar.





O Palmeiras espera um posicionamento de Sampaoli sobre a proposta feita na quinta-feira pelo presidente Maurício Galiotte. O clube não topa pagar os cerca de R$ 2 milhões pedidos pelo treinador para toda a comissão técnica, mas estabeleceu metas para compor o valor com premiações.





Globo Esporte