Sampaoli pediu reforços ao Palmeiras, apostava em Ramires e não queria Felipe Melo volante

(Foto: Marcos Ribolli)









Depois de duas semanas à espera de um acerto com Jorge Sampaoli, o Palmeiras comunicou no último sábado que as partes não chegaram a um acordo financeiro. Mas o clube estava impressionado com o conhecimento do técnico argentino a respeito do elenco.





Na reunião de quinta-feira com uma comitiva de dirigentes palmeirenses, em um hotel no Rio de Janeiro, Sampaoli dissecou o elenco profissional e até mesmo do sub-20 – as categorias de base do clube têm conquistado os principais campeonatos nos últimos anos.





Durante três horas e meia só de avaliação de jogadores que fazem parte do grupo – e de possíveis reforços sul-americanos que atuam no continente e na Europa –, o técnico chamou atenção dos dirigentes ao dizer que o Palmeiras tinha dois jogadores fora de série.





– Eu sabia que um deles seria o Dudu. Fiquei curioso para saber quem seria o outro, na opinião dele – disse um dos cinco dirigentes palmeirenses que participaram da reunião.





O outro era Ramires. Apesar de ter sofrido com lesão e de quase não ter jogado desde que foi contratado, no meio do ano passado, o ex-volante do Chelsea e da seleção brasileira agrada muito a Sampaoli pela capacidade de jogar de uma área à outra, a exemplo de Bruno Henrique, que pode ser negociado.





O técnico argentino tranquilizou a comitiva quanto à posição – que em 2020 ainda terá as promoções de Gabriel Menino e Patrick de Paula – ao apostar que até março Ramires despontaria novamente. Para ele, o jogador de 32 anos precisa de tempo para se readaptar após ter passado pelo futebol chinês.





Felipe Melo, outro nome do setor, não foi um jogador tão elogiado quanto. Para Sampaoli, aos 36 anos, o volante ainda apresenta muita técnica, mas renderia melhor se fosse recuado à zaga.





As principais carências identificadas pelo ex-treinador do Santos foram a de um lateral-esquerdo, um meia e mais um ponta que seja forte no "um contra um", ainda que o recém-promovido Gabriel Veron, de 17 anos, também tenha entrado em sua lista de destaques positivos para a próxima temporada.





Sem acerto com Sampaoli, o Palmeiras volta a mira para dois técnicos: Vanderlei Luxemburgo, que não renovou com o Vasco, e o espanhol, Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-americana deste ano pelo Independiente del Valle, do Equador.





Globo Esporte