Santa Cruz também deve aprovar projeto para se tornar clube-empresa em 2020

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)

O Santa Cruz deve ser a mais nova equipe de futebol a aderir ao sistema de clube-empresa aprovado em projeto do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ). O projeto seguirá para o Senado para que o pacote de benefícios proposto pelo parlamentar passe a valer.





Com isso, o time pernambucano estuda a mudança. O presidente do clube, Constantino Júnior, em entrevista ao Globo Esporte, mostrou otimismo com essa possível mudança.





“A busca pelo profissionalismo é mercadológica. O mercado exige isso. Enxergo a largos passos essa chegada do projeto de lei de clube-empresa. E quero que o Santa Cruz seja visto no mercado assim. É uma condição Sui generis (expressão em latim que significa "de seu próprio gênero") do Santa porque tem um mercado consumidor, então tem torcida; tem uma casa excelente, tem um estádio grande que comporta um bom público e tem essa paixão arraigada. Às vezes você tem uma torcida grande, mas não tem tanta paixão”, disse.





O projeto do deputado estimula os clubes a se tornarem estruturas societárias empresariais. O projeto passou pela Câmara sem comissões, pois foi colocado no regime de “urgência urgentíssima” para acelerar sua tramitação.





“Isso é uma fórmula perfeita para algum player, alguém que esteja ligado ao futebol... Claro que envolvido em uma questão de lei, em questão de formatação que dê segurança jurídica, que venha aportar recursos. Mas claro que não vão aportar recursos do nada, é preciso que o clube se prepare para isso e a gente tem buscado profissionalizar”.





O Botafogo adotou o sistema em votação feita esta semana. Será o primeiro clube da série A a adotar o modelo. O Cruzeiro estuda o sistema para 2020 para resolver a grave crise financeira que enfrenta. O Bragantino, que retornou em 2020 para a série A do Brasileiro, está sendo gerenciado pela empresa austríaca Red Bull. O Botafogo de Ribeirão Preto, que disputa a série B, também adotou o sistema já em 2019, antes mesmo do projeto do deputado na Câmara.





”É claro que a gente enxerga muito o momento, o agora. Podem pensar: "Mas estamos na Série C". Mas quem vai investir pensa daqui a 30, 40 anos, e o mercado consumidor não aparece da noite para o dia. Estádio também não aparece da noite para o dia. Tem clube grande, gigante, que está endividado porque fez um estádio e não conseguiu dar conta. Estamos entendendo as leis, mas o Santa tem caminhado”, disse Constantino.