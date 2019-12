Santos anuncia Jesualdo Ferreira como novo técnico do time

O Santos, enfim, tem um treinador para 2020. O clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do português Jesualdo Ferreira, de 73 anos.





O novo comandante terá vínculo de um ano. O clube ainda não informou quando ele será apresentado, mas o mais provável é que fique para janeiro, quando o elenco voltar das férias.





O treinador ainda escolherá seus auxiliares, mas já definiu um assistente e um preparador físico.





Ferreira tem no currículo um tricampeonato consecutivo do Campeonato Português com o Porto, conquistado entre 2007 e 2009. Ele também trabalhou nos outros dois principais times do país, o Sporting e o Benfica.





O português chega com a missão de manter o padrão ofensivo aplicado por Jorge Sampaoli, que deixou o Santos logo após o Campeonato Brasileiro por atritos com a diretoria alvinegra.





Nos últimos anos, Ferreira treinou o Al Sadd, do Qatar. Ele deixou a equipe no meio deste ano e chegou a cogitar a aposentadoria.





Na Vila Belmiro, o português terá que remontar a equipe vice-campeã brasileira com pouco dinheiro – e com chances a atletas da base. Até agora, o Santos contratou o atacante Raniel e o lateral-direito Madson. O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Victor Ferraz deixaram o clube.





Quem é Jesualdo Ferreira?





Nome: Manuel Jesualdo Ferreira

Data de nascimento: 24 de maio de 1946

Local de nascimento: Mirandela, em Portugal

Times que treinou: Rio Maior, Torreense, Acadêmica, Atlético, Estrela, FAR Rabat (Marrocos), seleção portuguesa sub-21, Alverca, Benfica, Braga, Porto, Málaga (Espanha), Panathinaikos (Grécia), Sporting, Zamalek (Egito) e Al-Sadd (Catar).





