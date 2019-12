São Paulo anuncia compra definitiva do goleiro Tiago Volpi

(Foto: LIAMARA POLLI/ESTADÃO CONTEÚDO)









Acabou a novela: o São Paulo anunciou nesta terça-feira, às vésperas do Natal, a compra definitiva do goleiro Tiago Volpi.





O clube acertou a permanência do atleta que estava emprestado pelo Querétaro, do México, por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). O contrato é válido até 2023.





O São Paulo, nos últimos dias, conseguiu readequar a forma de pagamento. Ela será da seguinte maneira:





A entrada foi parcelada em três vezes;





A primeira destas três parcelas será paga na segunda quinzena de janeiro;





O restante será pago em quatro parcelas, com início em junho de 2020 e término em junho de 2021.





Justamente por ter refeito o parcelamento, o São Paulo não precisa gastar dinheiro até a segunda quinzena de janeiro. O clube considera essa readequação positiva, pois ganha mais fôlego financeiro em um momento de dificuldade.





O São Paulo esperou para definir a negociação, pois sabia que os donos do Querétaro, do México, iriam mudar. O clube foi vendido para o Tijuana, com o qual o Tricolor tem boa relação.





A notícia de que Volpi ficaria no São Paulo foi dada pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, antes de o jogador entrar de férias.





O São Paulo enxerga em Volpi tudo o que o clube busca no perfil de um jogador: liderança, dedicação aos treinos e personalidade forte, além da qualidade técnica. O jogador abriu mão de outras propostas quando acertou a transferência por empréstimo e agora novamente preferiu a permanência no São Paulo. Os salários do novo contrato estavam previamente acertados.





A novela por Tiago Volpi se arrastou, porque o São Paulo adiou ao máximo a compra por estar em dificuldade financeira. No último dia 19 de dezembro, o clube apresentou um déficit de R$ 180 milhões.





Há tempos o São Paulo está decidido a comprar Tiago Volpi do ponto de vista técnico. O clube corria atrás de dinheiro, pois a eventual saída do goleiro causaria prejuízo na posição e ainda um mal-estar com a torcida. O jogador se tornou um dos grandes nomes da equipe neste ano e caiu nas graças dos são-paulinos.





Globo Esporte