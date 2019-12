São Paulo recusa mais de R$ 67 milhões por Antony, e futuro poderá ser definido em 2020

O São Paulo recusou vender Antony por 15 milhões de euros (cerca de R$ 67,6 milhões). O clube recebeu sinalizações de propostas do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, ambos da Alemanha, mas acredita que o atacante vale mais. Um terceiro clube de nome não revelado também tem interesse no atleta.





No meio do ano, o São Paulo disse ter recusado 20 milhões de euros do Manchester City por Antony, em uma parceria com o Sporting.





A janela para transferências na Europa se abre em janeiro, quando o mercado deverá estar mais movimentado.





Portanto, apesar da necessidade de vender jogadores até dia 31 (terça-feira) para amenizar o déficit de R$ 180 milhões no orçamento, o São Paulo não vê sentido em negociar Antony por um valor abaixo do que acredita que pode ter em janeiro.





O São Paulo projetou receber R$ 80 milhões até dia 31 e acredita que os europeus estão usando esse "desespero" nas vendas para tentar diminuir o valor da compra por Antony.





Diante desse panorama, o futuro do atacante provavelmente terá uma definição apenas em 2020. Mesmo que não tenha propostas acima dos valores sinalizados agora, o São Paulo acredita que terá clubes dispostos a pagar ao menos 15 milhões de euros pelo jogador.





Antony foi convocado pela seleção brasileira sub-23 para a disputa do pré-olímpico na Colômbia, de 18 de janeiro a 10 de fevereiro (a preparação começa no dia 3, na Granja Comary). Neste momento ele é o jogador do São Paulo mais valorizado no mercado.





Caso haja uma negociação, não está descartada a possibilidade de fechar uma venda de Antony em janeiro e liberar a saída do jogador apenas no meio de 2020– início da temporada europeia.





Antony tem contrato com o São Paulo até 2024. Na renovação, ficou acertado que o Tricolor cederá uma fatia dos direitos econômicos ao jogador a partir de 2020.





Globo Esporte