Juan Carlos Osorio surge como opção para assumir Palmeiras

(Foto: LEANDRO MARTINS/FRAME/ESTADÃO CONTEÚDO)









Um nome que começa a ganhar força no Palmeiras para assumir o time é o de Juan Carlos Osorio. O técnico colombiano, que tem passagem pelo São Paulo, atualmente dirige o Atletico Nacional, da Colômbia.





Apesar de Osorio passar a ser considerado internamente, o favorito da diretoria do Palmeiras ainda é Jorge Sampaoli, argentino que treina o Santos.





Desde a demissão de Mano Menezes no último domingo, depois da derrota para o Flamengo, Sampaoli tem sido o principal nome citado no clube. Ele tem contrato com o Santos até o final do ano que vem, mas pode não permanecer na Vila Belmiro.





Ídolo no Atletico Nacional, Osorio retornou ao clube em junho, após passar por São Paulo e pelas seleções de México e Paraguai.





Seu trabalho à frente do São Paulo durou pouco: ele foi contratado em maio de 2015 e saiu em outubro, em meio à crise que levaria Carlos Miguel Aidar a renunciar à presidência do clube.





Globo Esporte