Sem boas ondas, decisão do Mundial de surfe é adiada pelo quinto dia seguido

Pelo quinto dia consecutivo, nesta segunda-feira, os famosos tubos de Pipeline não foram vistos no mar da costa norte de Oahu, no Havaí. Por conta disso, a Liga Mundial de Surfe (WSL) adiou mais uma vez a retomada da 11ª e última etapa da temporada 2019 da elite do surfe. Uma nova chamada para o início das oitavas de final, com expectativa de condições de qualidade, vai ser feita nesta terça-feira, às 14h (de Brasília).





Brasileiros na briga pelo título mundial, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina (em busca do tri) vão ter de esperar mais tempo para saber se o caneco será deles ou do americano Kolohe Andino, que tem chances pequenas.





- Vamos cancelar a prova mais uma vez, é o menor dia de swell do evento até agora. A boa notícia é que amanhã (terça-feira), eu acho que vai rolar, vamos cruzar os dedos. Uma nova ondulação já começa a aparecer nas boias havaianas e elas levam cerca de oito a dez horas para chegar na costa norte de Oahu. A intenção é terminar a prova - comentou o brasileiro Renato Hickel, diretor de competições da WSL.





Além da dupla na luta pelo topo do mundo, outros quatro brasileiros estarão em ação nas oitavas: Peterson Crisanto, Yago Dora, Caio Ibelli e Jessé Mendes.





Ítalo está escalado para enfrentar Peterson na primeira bateria das oitavas, enquanto Medina vai encarar o conterrâneo Caio Ibelli. Já o americano Kolohe Andino, que é o único que ainda pode impedir um título brasileiro, terá pela frente o francês Michel Bourez.





Confira os confrontos das oitavas em Pipeline:





1- Ítalo Ferreira (BRA) x Peterson Crisanto (BRA)

2- Yago Dora (BRA) x Julian Wilson (AUS)

3 - Ricardo Christie (NZL) x Jack Freestone (AUS)

4 - Seth Moniz (HAV) x Kelly Slater (EUA)

5 - Gabriel Medina (BRA) x Caio Ibelli (BRA)

6 - John John Florence (HAV) x Soli Bailey (AUS)

7 - Jessé Mendes (BRA) x Griffin Colapinto (EUA)

8 - Michel Bourez (FRA) x Kolohe Andino (EUA)





Veja os cenários do título mundial de surfe:





Se Ítalo vencer a etapa de Pipeline, ele é campeão mundial





Se Ítalo ficar em 2º, Medina precisa vencer a etapa para ser campeão mundial





Se Ítalo ficar em 3º, Medina precisa ficar em 2º para ser campeão mundial





Se Ítalo ficar em 5º, Medina precisa ficar em 3º





Se Ítalo ficar em 9º, Medina precisa ficar em 5º ou Kolohe precisa vencer a etapa para ser campeão mundial





