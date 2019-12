Sergio Ramos e Ansu Fati derrubam marcas no último El Clasico

O último El Clasico se moldou como um dos confrontos mais disputados em anos, e foi exatamente isso o que vimos em campo. O placar de 0 a 0 manteve ambas equipes no topo da tabela, com quase metade da temporada da LaLiga Santander. No entanto, dois recordes foram quebrados na partida, um por Sergio Ramos e outro por Ansu Fati.





Sergio Ramos se tornou o jogador que mais vezes participou do confronto na história. O jogador do Real Madrid, chegou ao seu El Clasico de número 43 em 15 anos de disputa. Até a última partida, ele compartilhava o recorde com grandes lendas do futebol espanhol como Manolo Sanchis, Paco Gento (ambos do Real Madrid) e Xavi Hernandez (Barcelona). Após a partida, o presidente do Real Madrid Fiorentino Perez, o presenteou com uma camisa comemorativa.





O clássico dessa quarta-feira também presenciou Lionel Messi chegar perto desses números. O argentino, maior artilheiro de todos os tempos do confronto, disputou seu 42º El Clasico, empatando com os já mencionados Sanchis, Gento e Xavi, ficando com apenas um jogo de distância para Ramos. Tudo indica que os dois jogadores continuarão brigando por esse recorde nos próximos anos.





Curiosamente, o confronto ainda reservou outra marca história, dessa vez no outro extremo da escala de experiência. Ansu Fati, do Barcelona, que substituiu Antoine Griezmann no segundo tempo da partida, tornou-se o jogador mais jovem a participar do El Clasico no século XXI. Com apenas 17 anos e 48 dias, Fati estreou no confronto ainda mais jovem que Bojan Krkic (17 anos e 117 dias), antigo detentor do recorde.