Tiãozinho compõe diretoria da Ponte Preta com três negros e uma mulher; veja os nomeados

Primeiro presidente negro da história da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, levou a representatividade também para a composição da diretoria executiva. A nomeação aconteceu durante a reunião do Conselho Deliberativo, no salão nobre do Majestoso, neste sábado. Entre os escolhidos, são três homens negros e uma mulher:





Marcos Antonio Ignácio da Silva (2º diretor financeiro);





Sergio Roberto Acácio (diretor jurídico);





Moacir Benedito Pereira (diretor comercial e de marketing);





Graziele de Andrade Reginaldo (primeira secretária).





- Todos os nomes são de pontepretanos abnegados e dispostos a trabalhar pela Ponte Preta – disse Sebastião Arcanjo, ao site oficial do clube.





Antes chefe do departamento médico, o doutor Roberto Nishimura agora integra a cúpula alvinegra como diretor médico. Um cargo, porém, continua vago: o de diretor de futebol.





Para o presidente, o profissional que preencher o espaço precisa ser remunerado e conhecedor da área. Para isso, seria necessário uma mudança no estatuto.





- Entendo que deveríamos ter nesse cargo um profissional da área, remunerado. Mas para que isso ocorra, será necessária uma mudança no estatuto, que poderá acontecer no ano que vem. Hoje, além de termos o Executivo de Futebol, criamos uma Comissão de Futebol que define em conjunto as ações a serem tomadas – completou.





Desde que substituiu José Armando Abdalla Júnior, que renunciou alegando problemas de saúde, Tiãozinho demorou 40 dias para definir seus pares. Durante esse período, criou comissões em todos os departamentos para detalhar a situação de cada pasta.





Por necessidade, uma vez que o estatuto da Ponte exige a assinatura do presidente e do diretor financeiro em cada documento, Fábio Abdalla já havia sido nomeado diretor financeiro logo no início da gestão de Tiãozinho. A novidade é que ele também vai assumir as categorias de base, onde já trabalhou na administração anterior.





Veja a nova diretoria da Ponte Preta:





